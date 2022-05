Il Bologna chiude in bellezza: il Genoa saluta la Serie A con una sconfitta

Genoa-Bologna si è conclusa da pochi istanti. Il club emiliano batte la formazione di Blessin ed espugna lo stadio Ferraris grazie al gol di Barrow.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic espugna lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Niente da fare per la formazione rossoblù di Alexander Blessin che chiude con un’altra sconfitta il campionato di Serie A 2021/2022. I liguri incassano la seconda sconfitta consecutiva dopo la batosta contro il Napoli di Luciano Spalletti nell’ultimo turno di campionato che è valsa la matematica retrocessione in Serie B.

Si riscatta e chiude in bellezza la formazione ospite dopo le due sconfitte rimediate nelle ultime due partite stagionali. Tre punti conquistati lontano dalle mura amiche che consentono ai felsinei di chiudere il campionato a quota 46 punti, al dodicesimo posto in classifica generale in attesa del risultato dell’Udinese di Gabriele Cioffi.

Genoa-Bologna, la sintesi del match

A decidere il match è il gol di Musa Barrow giunto al minuto 67. Il Bologna passa in vantaggio a poco più di venti minuti dal termine del match grazie al suo centravanti. Dopo un rimpallo sui piedi di Hernani, l’attaccante degli emiliani batte Semper e segna la rete che decide il match.

Classifica Serie A

