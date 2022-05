Juventus, doppia tegola per Allegri per il prossimo campionato

Doppia tegola per Allegri in vista del prossimo campionato: la Juventus dovrà fare a meno di loro

La Juventus ha perso contro la Fiorentina l’ultima partita della propria stagione. Un match fondamentalmente inutile per la classifica della squadra di Massimiliano Allegri. L’obiettivo della prossima stagione è vincere lo scudetto e andare lontano in Champions League. Cosa che non è accaduta quest’anno, nonostante le premesse. Diversi giocatori andranno via come Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala.

A differenza di questa stagione, l’anno prossimo Allegri dovrà partire subito forte se vorrà vincere il campionato. Questo perché dopo i pochi punti conquistati nelle prime partite, la Juve non è stata in grado di rimontare, nonostante i tanti risultati utili consecutivi. E Allegri avrà subito una doppia tegola per la prima giornata del prossimo campionato.

Juventus, doppia tegola per Allegri

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di due giocatori nella 1^ giornata della Serie A 2022/23. Si tratta di Adrien Rabiot e Moise Kean, che diffidati hanno ricevuto il cartellino giallo in Fiorentina-Juventus. Non è ancora sicura la loro permanenza, anche perché nel calciomercato di oggi niente è scontato. Ma insomma, qualora dovessero restare entrambi, salterebbero la prima partita.

La loro stagione non è stata per niente esaltante, ma Allegri si fida molto di Rabiot, un po’ meno di Kean. L’attaccante ha disputato poche partite da titolare, chiuso da Vlahovic e Morata. Quest’ultimo, inoltre, potrebbe andar via visto il mancato accordo con l’Atletico Madrid per il riscatto del cartellino. E’ ancora tutto in ballo, Maurizio Arrivabene avrà tanti nodi da sciogliere.