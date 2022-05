“Vattene”: Valencia, la straordinaria protesta dei tifosi diventa virale

Valencia-Celta Vigo, la protesta dei tifosi è virale sui social network: tifosi scatenati contro la squadra e la proprietà.

Proprio in questi minuti sta andando in scena il match Valencia-Celta Vigo, gara valida per il trentottesimo ed ultimo turno di La Liga 2021/2022. Entrambe le squadre hanno più nulla da chiedere alla stagione, visto che i padroni di casa sono al nono posto in classifica generale e gli ospiti all’undicesima casella in elenco.

Una stagione al di sotto delle aspettative, soprattutto per il Valencia. I padroni di casa, infatti, sono finiti al centro delle critiche da parte dei tifosi, insoddisfatti dei risultati raggiunti quest’anno. Il club è fuori dalle coppe europee e la gestione della presidenza sembra non convincere affatto neanche gli addetti ai lavori.

Valencia, dura protesta dei tifosi

La gestione societaria del proprietario del club, Peter Lim, è stata aspramente criticata anche questo pomeriggio. I tifosi del Valencia, infatti, hanno disertato gli spalti e si sono radunati in migliaia all’esterno dell’Estadio de Mestalla per protestare duramente contro la Meriton Holdings che controlla il club spagnolo.

Come si nota nel video postato su ‘Twitter’ dal portale ‘Superdeportes’, al coro di “Vattene”, i supporters spagnoli hanno puntato il dito contro la proprietà ed il presidente Anil Murthy. Proprio lui, negli ultimi giorni, è stato bersaglio di alcune minacce di morte. Un gesto da condannare in ogni caso che ha spinto lo stesso Murthy a denunciare il tutto alle forze dell’ordine. Messaggi intimidatori al suo indirizzo ed alla sua famiglia, gli sono stati recapitati proprio nelle ultime ore.