Calciomercato Juventus, il Napoli ne approfitta: tifosi spiazzati

Voci di un clamoroso movimento di mercato sull’asse Torino-Napoli. Un giocatore della Juventus potrebbe infatti trasferirsi in azzurro.

L’asse di mercato tra Juventus e Napoli ci ha da sempre abituato a clamorosi passaggi di maglia. Da ‘core ‘ngrato’ Altafini e Dino Zoff, passando per i recenti trasferimenti, con annesse polemiche da parte dei tifosi azzurri, di Quagliarella e Higuain.

Stavolta però il percorso potrebbe essere inverso: dalla Juventus al Napoli. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Federico Bernardeschi potrebbe infatti essere un prossimo calciatore del Napoli. Il calciatore, quest’anno autore di 36 presenze tra tutte le competizioni con la maglia bianconera, sarebbe sulla lista del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli ha necessità di rimpolpare il reparto offensivo, vista anche la partenza di Lorenzo Insigne. Ecco che Bernardeschi, il cui contratto scade il prossimo giugno, diventa una delle principali opzioni per l’attacco del Napoli. La sua duttilità e il potenziale perfetto inserimento negli schemi di Spalletti rendono il calciatore un’opzione di cui la società partenopea sta seriamente tenendo conto.

Napoli, non solo Bernardeschi. Pronta l’alternativa

Il Napoli comunque non gioca solo su di un tavolo. Bernardeschi piace e dal punto di vista economico, visto che si tratta di un calciatore che si libererebbe a parametro zero, conviene. Giuntoli però valuta anche le potenziali alternative.

L’altro nome in ballo è quello di Domenico Berardi del Sassuolo. Alla soglia dei 28 anni per Berardi è il momento del definitivo salto di qualità. Il Napoli non ha mai depennato il suo nome e lo stesso Berardi, ormai nel pieno della sua carriera di calciatore, potrebbe finalmente essere pronto al grande salto. L’attaccante del Sassuolo è reduce dall’ennesimo campionato in doppia cifra e, seppur non a costo zero come Bernardeschi, rappresenterebbe un valido colpo in attacco per gli azzurri.