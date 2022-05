DIRETTA Salernitana-Udinese: segui la partita LIVE

Alle 21 spazio agli ultimi due match della stagione, che decideranno chi resterà in Serie A. All’Arechi si affrontano Salernitana e Udinese.

La Salernitana si gioca la permanenza in Serie A. Ecco perchè la vittoria stasera è l’unico risultato possibile per portare a casa l’obiettivo, ovvero quello di mantenere la categoria. Dall’altra parte c’è un Cagliari che ovviamente proverà a fare altrettanto, sperando di vedere buone notizie (per sardi, si capisce) proprio dalla Campania.

Contro un’Udinese che ovviamente non ha nulla da chiedere al campionato, se non la possibilità di chiudere al meglio la stagione. Cosi ci si ritrova di fronte due compagini con ambizioni e stimoli molto diversi.

Salernitana-Udinese, le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Kastanos, Bohinen, L. Coulibaly, Zortea; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Nicola. A disposizione: Fiorillo, Dragusin, Gagliolo, Obi, Ruggeri, M. Coulibaly, Di Tacchio, Perotti, Verdi, Ribery.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, Mari, Pérez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Gasparini, Piana, Benkovic, Nuytinck, Zeegelaar, Jajalo, Arslan, Ballarini, Soppy, Samardzic, Nestorovski.

ARBITRO: Orsato di Schio

ASSISTENTI: Vivenzi e Ranghetti

QUARTO UOMO: Sacchi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Dionisi