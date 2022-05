“Incontrerò la società”: Inter, tifosi in ansia. Inzaghi svela tutto in diretta

Dopo aver detto addio ai sogni Scudetto con la sua Inter, Inzaghi si è soffermato sul calciomercato, tenendo in ansia i propri tifosi.

All’Inter la vittoria di oggi per 3-0 contro la Sampdoria non è bastata per vincere di nuovo il campionato, visto il netto successo del Milan in trasferta per 0-3 contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Nonostante il mancato Scudetto, la squadra di Simone Inzaghi è stata applaudita dai tifosi nerazzurri presenti a San Siro.

La ‘Beneamata’, infatti, ha disputato comunque un’ottima stagione, considerando la vittoria della Supercoppa e della Coppa Italia e l’ottima figura fatta contro il Liverpool di Klopp agli ottavi di Champions League. A confermare l’ottima annata dei nerazzurri è stato Simone Inzaghi, che ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘DAZN’: “L’applauso finale dello stadio è stato molto bello. A questo gruppo vanno fatti solo dei complimenti, perché ha disputato un’ottima stagione che sarebbe stata straordinaria con lo Scudetto”.

Il tecnico ha poi continuato il suo intervento: “Abbiamo fatto grandi cose, ma dobbiamo congratularci con il Milan. L’anno prossimo saremo ancora più carichi. Arrivare secondi non piace a nessuno, ma sono orgoglioso per quello che hanno fatto i ragazzi ”. Inzaghi ha parlato anche del futuro, tenendo in ansia i propri tifosi.

Inter, Inzaghi tiene in ansia i propri tifosi: “Brutte sorprese dal mercato? Non lo so, incontrerò la società nei prossimi giorni”.

L’allenatore, infatti, si è soffermato anche sulla prossima sessione di calciomercato: “Se ci saranno brutte sorprese in estate? Non lo so, incontrerò la società per parlare del futuro di questo club. Lukaku, Hakimi ed Eriksen sono state perdite molto importanti, ma abbiamo lavorato tantissimo per restare competitivi anche quest’anno. Dovremo fare le cose al meglio, perché i nostri tifosi si meritano altre gioie”.

Inzaghi ha poi concluso l’intervista: “Pioli? Gli vanno fatti i complimenti. Ci siamo sfidati per ben quattro volte quest’anno. In campionato hanno vinto loro, in coppa abbiamo vinto noi. Come ho detto, abbiamo disputato una stagione straordinaria e lavoreremo per cercare di limare quei due punti”.