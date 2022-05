Calciomercato Inter, Dybala per consolare i tifosi: l’indizio fa sperare tutti

L’Inter si lecca le ferite dopo la sconfitta Scudetto contro il Milan: Paulo Dybala arriverà per consolare i tifosi? Arriva l’indizio che fa sperare tutti.

La stagione è stata travagliata. Sì la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, ma anche uno Scudetto perso malamente contro i rivali del Milan. Insomma, l’Inter non può che leccarsi le ferite, mentre Piazza Duomo torna a tingersi di rossonero dopo undici anni.

Adesso, la formazione di Simone Inzaghi è chiamata a rialzarsi e a reagire nella prossima stagione. Mercato permettendo: qualche addio illustre è dietro l’angolo, ma anche qualche acquisto di eguale caratura. Soprattutto adesso che c’è un gap da colmare e una piazza da consolare.

Un doppio intento che il nome di Paulo Dybala potrebbe soddisfare, nella speranza dei tifosi interisti di vedere la ‘Joya’ vestire i colori della ‘Beneamata’.

Inter, Dybala per consolare i tifosi: Marotta svela tutto in diretta

A fare chiarezza sul possibile arrivo o meno dell’argentino è l’AD dell’Inter, Beppe Marotta. Ai microfoni di ‘DAZN’, il plenipotenziario nerazzurro ha lasciato qualche indizio sparso tra le righe, lasciando sperare la piazza meneghina dopo la cocente delusione Scudetto.

“Non abbiamo alcuna fretta o voglia di rivoluzionare questa squadra. Nei prossimi giorni ci incontreremo con Inzaghi e con la società per un vertice rituale di fine stagione. Adesso tocca mettere a fuoco la stagione e individuare le eventuali lacune. Di certo, il mercato ha diversi calciatori svincolati che possono rappresentare un’occasione. Starà poi a noi valutarli”.

Insomma, parole distensive quelle di Marotta, che poi non ha chiuso la porta ad un eventuale approdo di Paulo Dybala in nerazzurro. Un approdo sul quale i giornalisti di ‘DAZN’ hanno provato a stuzzicare l’ex AD della Juventus, che però non si è sbottonato oltre qualche semplice indizio.