Il Napoli chiude la stagione tra gol e tensioni, travolto lo Spezia

Il Napoli trionfa all’ultima di campionato contro lo Spezia, ma la gara è intervallata da momenti di alta tensione a causa degli scontri tra tifosi.

Hanno poco, anzi nulla, da chiedere all’ultima giornata di campionato sia Napoli che Spezia. Le due formazioni s’incrociano per cercare ciascuna di chiudere la stagione nel migliore dei modi e a riuscirci è la formazione di Spalletti, che domina in lungo e in largo la partita.

La sfida vede tanti cambi di formazione, soprattutto per gli azzurri. Su tutti risalta la titolarità di Faouzi Ghoulam, che indossa la fascia di capitano in omaggio alla sua avventura a Napoli, che si conclude proprio a La Spezia.

Il tris azzurro è quanto Spalletti si aspettava per ricominciare con aria di novità, sopratutto di mercato, la prossima stagione. Anche Thiago Motta però ha le sue consapevolezze.

Spezia-Napoli 0-3, gli azzurri trionfano all’ultima stagionale

Gli azzurri di Spalletti c’impiegano poco a imporsi in Liguria. Al 4′ è Politano, titolare dopo tempo, a segnare la prima rete. L’attaccante è servito sulla fascia destra e calcia dal limite dell’area avversaria, il suo sinistro paralizza Provedel. Il ritmo è mantenuto alto dal Napoli, ma la situazione vive uno stallo inatteso a causa di uno scontro tra tifosi, che si riversa in un’invasione di campo, che obbliga il direttore di gara alla momentanea sospensione del match. Alla ripresa gli azzurri vanno ancora in gol. È il 25′ quando Zielinski sigla il raddoppio da interno area. Ancora Politano protagonista, che mette il pallone in mezzo per Petagna. Non riesce il centravanti e ci pensa allora il polacco. Al 36′ si chiude virtualmente il match con il tris di Demme. Tu per tu fra l’azzurro e Provedel. Il portiere non riesce a evitare il pallone, piazzato sotto la traversa. Poi, squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo ha ritmi del tutto diversi. Il Napoli abbassa i ritmi della sfida e cerca di gestire le energie, mentre i rivali optano per diversi cambi affinché si possa dare uno scossone a un risultato molto pesante. Tuttavia, niente da fare e la gara si conclude in favore degli azzurri per 3-0.

La classifica

Milan 83*, Inter 81*, Napoli 79, Juventus 70, Lazio 64, Roma 63, Fiorentina 62, Atalanta 59, Verona 53, Sassuolo 50*, Torino 50, Bologna 46, Udinese 44*, Empoli 41, Sampdoria 36*, Spezia 36, Salernitana 31*, Cagliari 21*, Genoa 28, Venezia 26*

*una partita in meno