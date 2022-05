Napoli, la notizia fa tremare Spalletti: può cambiare tutto

Dopo la conclusione del campionato in casa Napoli è tempo di fare le valutazioni e discutere di calciomercato in vista del prossimo anno.

Si è conclusa nella giornata di ieri la Serie A 2021/2022. Il Napoli di Luciano Spalletti non è riuscito a concludere la stagione lottando per il titolo, ma ha raggiunto l’obiettivo iniziale inerente alla qualificazione in Champions League.

La squadra ha offerto un rendimento abbastanza altalenante, calando spesso nei momenti chiave del campionato. Ora, terminata la stagione, in casa azzurra è tempo di valutazioni e la società chiarirà le proprie intenzioni future mediante questa sessione di calciomercato.

In entrata è ormai definito l’arrivo di Olivera per la fascia, ma i tifosi azzurri restano preoccupati riguardo il futuro di alcuni big della formazione di Spalletti. I nomi in questione, in particolare, sono Fabian Ruiz, Victor Osimhen ed il leader della difesa Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese è da anni un pilastro della rosa, ma ora ha il contratto in scadenza e bisogna decidere il suo futuro. Anche in questa stagione la squadra ha puntato molto su di lui ed un eventuale partenza del difensore rappresenterebbe una grossa perdita.

Napoli, Modugno parla del futuro di Koulibaly

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Marte ed ha parlato cosi riguardo al calciomercato azzurro: “Kalidou Koulibaly è a rischio. Ha un mercato importante e bisogna vedere se riusciranno ad accontentare le richieste della società. Sarebbe triste però perderlo a costo zero”.

Il giornalista ha poi rivelato un indiscrezione di calciomercato inerente al centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. Modugno conferma: “A gennaio poteva andare a giocare nel Newcastle, ma sia il Napoli che il giocatore rifiutarono. Oltre alla scelta economica spesso bisogna fare i conti con la scelta professionale”.