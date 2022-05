Perisic, incontro e chiarimento: Zhang pronto alla mossa definitiva

Il calciatore croato Perisic dovrà sciogliere le riserve sul suo futuro, intanto incontrerà l’Inter, disposta a presentare una nuova offerta

L’Inter ha detto addio alle ultime speranze scudetto nell’ultima giornata. La formazione nerazzurra ora vuole mettersi subito al lavoro per tentare di tornare davanti a tutti nella prossima stagione. La prima avventura di Simone Inzaghi sulla panchina interista si è chiusa con le vittorie di Coppa Italia e Supercoppa Italiana e il secondo posto in campionato.

La dirigenza interista dovrà ora muovere i fili del mercato facendo gli interventi necessari per rendere più competitiva la squadra, che sembra aver risentito degli addii di Romelu Lukaku e Hacraf Hakimi. Nelle ultime ore si sta riaprendo il discorso relativo a un rinnovo importante

Inter, sacrificio di Zhang: a Perisic offerta da sei milioni di euro ma cifra raggiunta soltanto attraverso i bonus

Nelle scorse settimane è sembrato molto vicino l’addio di Ivan Perisic. Il croato ha gelato tifosi e società dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus. Proprio i bianconeri sono sembrati essere sulle sue tracce. Il finale però è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Ivan Perisic potrebbe ancora rinnovare con l’Inter.

Oggi, infatti, dovrebbe esserci un incontro tra la società nerazzurra e gli agenti del calciatore, che si è rivelato una pedina molto importante nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

L’Inter appare disposta ad alzare la posta in palio. Marotta chiarirà le nuove intenzioni della società, disposta a mettere sul piatto 6 milioni di euro a stagione per strappare il rinnovo di Perisic. Tuttavia ciò avverrà attraverso i bonus e non tenendo conto soltanto di una parte fissa. La linea nuova è stata direttamente da Zhang per cui si impone ancora la necessità di abbassare il monte stipendi.

L’ex Wolfsburg è da sette anni all’Inter, con una parentesi di una stagione al Bayern Monaco. In totale ha collezionato 254 presenze e 55 reti con la maglia nerazzurra.