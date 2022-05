Ibra, dopo lo Scudetto arriva il rinnovo? Spuntano le cifre a sorpresa

Ibrahimovic dovrà sciogliere il suo futuro nei prossimi giorni, intanto ‘La Gazzetta dello Sport’ tira fuori la possibile cifra dell’ingaggio

Il Milan è tornato a fare festa a undici anni dall’ultimo scudetto. La vittoria per 3-0 con il Sassuolo ha chiuso il cerchio al termine di una stagione esaltante per la squadra di Stefano Pioli.

A Casa Milan, il grande protagonista dei festeggiamenti è stato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese c’era anche nel giorno del precedente scudetto. La sua impronta in questi due anni è stata molto forte, sebbene la presenza sul campo sia evidentemente diminuita.

Milan, futuro di Ibrahimovic sciolto a giorni: in caso di rinnovo ingaggio da 2 milioni di euro

Il contributo dell’attaccante svedese si è fatto sentire soprattutto come uomo spogliatoio negli ultimi mesi. L’ultima partita in cui è rimasto in campo per 90’ è stata quella contro lo Spezia del 17 gennaio. Dopodiché ha giocato soltanto scampoli di gara qui e lì. Non è stato un periodo semplice per Zlatan, che ha dedicato la vittoria dello scudetto al suo grande amico Mino Raiola, scomparso da poco. Conclusa la stagione, ottenuta la vittoria e chiusa la festa, c’è in ballo il futuro.

Zlatan Ibrahimovic a margine della festa scudetto ha annunciato che nei prossimi giorni annuncerà la sua decisione in merito al prossimo anno. Il calciatore è infatti in scadenza a fine giugno. Ritiro o rinnovo? Lo svedese non ha chiuso la porta ad un prolungamento del contratto.

‘La Gazzetta dello Sport’ parla della possibilità di un rinnovo a cifre molto più contenute se dovesse concretizzarsi. Lo svedese, che in questo momento guadagna 7 milioni di euro netti, passerebbe a circa 2. Il calciatore ha avuto un ruolo importante nella crescita del gruppo ma il Milan non può permettersi di arrivare a certe cifre per un campione vicino ormai ai 41 anni. I prossimi giorni chiariranno il suo futuro, sul quale pesano tantissimo le condizioni fisiche (non è esclusa un’operazione al ginocchio).