Milan, che succede? Dopo la festa, arriva la doccia gelata

Durante i festeggiamenti per il diciannovesimo scudetto, in casa Milan c’è spazio anche a qualche sfottò e di conseguenza qualche polemica.

Poco più di 24 ore fa la Serie A ha avuto la sua conclusione. Il Milan ha trionfato a Reggio Emilia con un netto 3 a 0 conquistando cosi il suo diciannovesimo titolo in carriera. I rossoneri hanno chiuso davanti all’Inter ed ai nerazzurri non è bastata la vittoria nell’ultima stagionale contro la Sampdoria.

In casa rossonera, il giorno dopo la vittoria, è tempo di festeggiamenti e la squadra è da diverse ore in giro per la città con un pullman scoperto. Tutti i giocatori, i dirigenti ed anche il presidente Singer sono alle prese con i festeggiamenti, ma la squadra è finita nel mirino delle critiche. I giocatori del Milan stavano festeggiando ed è apparso lo striscione, una frecciata ai ‘cugini dell’Inter’: “La Coppa Italia mettetevela nel c***”.

Un messaggio che ha scatenato le polemiche e che ha ‘rovinato’ in parte i festeggiamenti della squadra rossonera. Questo non è stato l’unico gesto che ha creato scalpore; Ante Rebic ha alzato uno striscione con la scritta ‘Spiaze’, sfottò nei confronti di Simone Inzaghi mentre Ibrahimovic ha invitato i tifosi a lanciare messaggi al grande ex Hakan Calhanoglu.

Milan, la Procura apre un’inchiesta

Dopo l’esposizione dello striscione sfottò nei confronti del club nerazzurro la Procura ha aperto un’inchiesta ai danni del Milan. In particolare il procuratore ha aperto un’inchiesta per presunta violazione dell’Art.4 del Codice di Giustizia Sportiva che richiama ” i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Un’uscita di cattivo gusto nei festeggiamenti rossoneri, che intanto proseguono. Il Milan ha concluso la stagione tornando al titolo dopo 11 anni di attesa, ma con un gesto inaspettato e destinato a creare ulteriori polemiche.