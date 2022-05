Inter, il primo colpo dell’estate arriva oggi: salti di gioia per Inzaghi

Calciomercato Inter, tutto fatto per il futuro giocatore nerazzurro: quest’oggi incontro in sede e firme sul contratto

L’Inter non pensa solamente ai giocatori da voler blindare e a coloro che lasceranno il club perché in dirittura d’arrivo con l’esperienza in nerazzurro. Diverse sono anche le idee per i colpi in entrata. Per uno su tutti manca pochissimo all’ufficialità. In arrivo perciò il primo colpo dell’estate.

Come già noto da diversi mesi, il futuro portiere dell’Inter sarà André Onana. L’estremo difensore camerunese ha infatti terminato la propria esperienza con l’Ajax e, rimasto svincolato, si sta già preparando per intraprendere una nuova avventura calcistica con l’Inter.

L’accordo c’è da tempo, quindi manca solamente l’ufficialità dell’operazione. Ufficialità che può arrivare già nelle prossime ore, dal momento che Onana nel corso della giornata odierna, secondo ‘Tuttosport’, dovrebbe già recarsi nella sede nerazzurra per apporre la propria firma sul nuovo contratto.

Calciomercato Inter, firme in arrivo da parte di Onana sul nuovo contratto: incontro in sede con i nerazzurri

André Onana, nella serata di ieri, ha preso parte allo Stadio San Siro all’Integration Heroes Match. Serata voluta e organizzata da un grande ex nerazzurro, ovvero Samuel Eto’o. Proprio in occasione di quest’evento, allora, il portiere del Camerun ha avuto modo di incontrare sia Ausilio sia Baccin. Nel corso della giornata, inoltre, trovandosi già a Milano, Onana si recherà anche presso la sede dell’Inter.

Tutto pronto, allora, per le firme previste ormai da qualche mese. Ad attendere il giocatore ci sarà infatti un contratto di quattro anni con tre milioni di euro a stagione. Un accordo preso già da diverso tempo e che ora aspetta solo di essere ufficializzato. Accordo che, in ogni caso, non andrà a inficiare la permanenza di Handanovic, che dovrebbe rinnovare il proprio contratto con l’Inter nei prossimi giorni. Il primo colpo dell’estate è, quindi, già in arrivo per Simone Inzaghi.