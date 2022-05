Inter, la firma rischia di saltare: offerta dall’estero, decide tra 48 ore

L’Inter pensa al futuro e a ripartire da quanto costruito finora con Simone Inzaghi: a rischio però c’è la firma del giocatore che prende tempo

L’Inter, dopo aver perso nella lotta scudetto contro il Milan per due punti di svantaggio dai rossoneri, si concentra già sul futuro. L’obiettivo è quello di ripartire riconfermando quasi tutta la rosa già presente, ma un giocatore in particolare e in scadenza di contratto ora prende tempo.

L’Inter, infatti, è in questi giorni tra le altre cose anche alle prese con il possibile rinnovo di contratto di Ivan Perisic. Il giocatore, che nell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico, è risultato continuamente fondamentale nel corso di questa stagione appena conclusa.

Le sue galoppate sulla corsia di sinistra e la sua fase difensiva attenta hanno fatto di lui uno degli uomini chiave della stagione. Simone Inzaghi, infatti, non l’ha praticamente mai lasciato in panchina. Ma ora il suo futuro appare incerto. Il contratto del croato scadrà il 30 giugno 2022. Il club nerazzurro propone il rinnovo, con cifre più alte rispetto a quelle iniziali, ma Perisic ora prende tempo.

Calciomercato Inter, il club alza l’offerta per il rinnovo di Perisic: il croato prende tempo. Sirene inglesi per lui

L’Inter, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, non è disposta a perdere Ivan Perisic. Al croato è stato perciò proposto un rinnovo con una cifra di 5 milioni di euro più alcuni bonus. Si può raggiungere così il tetto massimo di 6 milioni di euro. Alcuni bonus, infatti, sembrerebbero essere facilmente raggiungibili, altri avrebbero pretese più elevate ma comunque sarebbero stati inseriti nell’offerta.

Il giocatore, però, ha deciso di prendere tempo. 48 ore per decidere, dal momento che si sono attivate per lui anche sirene inglesi. Dalla Premier League, sia il Chelsea sia il Newcastle starebbero monitorando la situazione. Specialmente il secondo club tuttavia, per l’enorme potere economico su cui può far leva (offre 6 milioni di base fissa), preoccupa l’Inter e Marotta perché potrebbe mettere a rischio la firma su un eventuale rinnovo.