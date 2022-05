Juve, niente cessione: il bianconero vuole restare a Torino

Per la Juventus di Massimiliano Allegri sorge una difficoltà in più nella progettazione tecnica della prossima stagione

La Juventus prepara il nuovo progetto per la prossima stagione. La formazione juventina potenzierà ogni linea del terreno di gioco per tornare ad essere competitiva per lo scudetto. I bianconeri hanno chiuso pure quest’anno al quarto posto in classifica.

La società del presidente Andrea Agnelli ha interrotto il suo lungo ciclo vincente a causa di due sconfitte più pesanti delle altre. In entrambe le occasioni, in Supercoppa Italiana e Coppa Italia, è stata battuta dall’Inter. Il club per questo motivo vuole tornare estremamente competitivo e insidiare il Milan, appena tornato sul tetto della Serie A a distanza di undici anni dall’ultima volta. I bianconeri nel mettere in atto i propri piani dovranno fronteggiare anche alcune difficoltà indesiderate.

Juventus, Alex Sandro punta i piedi: il terzino sinistro brasiliano non vuole andare via

Una delle difficoltà a cui dovrà fare fronte la società bianconera nella realizzazione del progetto tecnico è la scarsa volontà di alcuni elementi che non sono considerati inamovibili a lasciare la Juventus. Tra questi c’è anche Alex Sandro. Il terzino mancino brasiliano nelle ultime stagioni non sta offrendo lo stesso rendimento avuto nei suoi primi anni a Torino.

Anche nel campionato appena concluso ha giocato a tratti, non trovando piena continuità di impiego. Il calciatore ha ancora un anno di contratto e come rivelato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira avrebbe già tracciato il suo futuro prossimo insieme al suo agente.

L’intenzione del calciatore, come spiegato da Schira, sarebbe quello di rimanere bianconero anche in questo suo ultimo anno di contratto con la Vecchia Signora. Il piano del suo procuratore è quello di muoverlo nel 2023 quando potrà firmare con un altro club a parametro zero. Al momento, infatti, la Juventus garantisce al calciatore un ingaggio da 6 milioni netti.