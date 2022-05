“Andrà via”: Napoli, l’annuncio dell’agente è una benedizione

Il Napoli si è mosso sul mercato dopo i primi addii dei suoi big: arriva l’annuncio dell’agente

Gli addii di Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam hanno portato in casa Napoli Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Ma sarà una lunga estate quella del club partenopeo: Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, molto probabilmente, rivoluzioneranno la rosa. Intanto è già concordato il riscatto di Anguissa, una bella scoperta dopo un’ottima prima stagione in Serie A. La strategia di mercato dipenderà però dai rinnovi dei big e non solo.

Ospina, Koulibaly e Mertens sono i senatori dello spogliatoio e il loro destino è ancora in dubbio. Lo stesso vale per Fabian Ruiz, in scadenza nel 2023, e Piotr Zielinski. Tante cose andranno riviste per abbassare il monte ingaggi come vuole De Laurentiis. Sarà un calciomercato scoppiettante in entrata e in uscita e oggi è arrivato l’annuncio del procuratore che potrebbe infiammare la piazza.

Napoli, l’annuncio dell’agente di Deulofeu: lascia l’Udinese

Albert Botines, agente di Gerard Deulofeu, ha parlato ai microfoni di ‘Si Gonfia La Rete‘ su Radio Marte: “C’è da tempo l’accordo con l’Udinese per andare via alla fine della stagione, durante la sessione di calciomercato estiva. Non mi piace parlare di club specifici, ma Napoli è una piazza gradita. Rappresenta una grande opzione, il mercato inizia a entrare nel vivo e già diversi club hanno chiesto informazioni”.

Deulofeu rappresenterebbe un grande acquisto per il Napoli, che si è mostrato interessato nei mesi scorsi. Lo spagnolo ha disputato una grande stagione all’Udinese, la migliore della sua carriera con il tecnico Gabriele Cioffi che ne ha esaltato le qualità tecniche e da leader.