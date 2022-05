Roma, Mourinho e i tifosi sconvolti: succede prima della finale col Feyenoord

Tifosi giallorossi e José Mourinho sconvolti per l’episodio di oggi prima della finale tra Roma e Feyenoord

Domani andrà in scena la finale tra Roma e Feyenoord, che potrebbe permettere ai giallorossi di conquistare il primo trofeo europeo della storia. La Conference League è un obiettivo che porterebbe il calcio italiano a vincere una coppa dopo dodici anni. L’ultima volta, fu lo Special One a conquistare la Champions sulla panchina dell’Inter. Le cose da quel momento non sono andate benissimo in Europa, con le finali perse dalla Juventus e dall’Inter.

La terza competizione è infatti stata molto criticata, ma il livello della Serie A è troppo basso per puntare a qualcosa di più. Intanto, alla vigilia di Roma-Feyenoord, l’episodio di Tirana ha lasciato di sasso l’allenatore giallorosso e i tifosi, che con gli olandesi hanno un pessimo rapporto visti i precedenti del 2015.

Roma, i tifosi del Feyenoord urinano sul pullman

Clamoroso ciò che è successo a Tirana: due tifosi del Feyenoord hanno urinato sul pullman della Roma, come dimostra anche un video reso noto che ha successivamente spopolato sul web. Un gesto che non fa altro che alimentare le tensioni tra le due tifoserie alla vigilia della partita. Ci sono infatti dei precedenti risalenti alla sfida di Europa League del 2015, quando i tifosi olandesi sfregiarono la Barcaccia a Piazza di Spagna e dopo aver creato diversi disordini.

L’augurio è che questi gesti non portino a ulteriori conseguenze dal punto di vista extra-calcistico: i tifosi della Roma saranno tantissimi a seguito di Mourinho e la sua squadra per la finale.