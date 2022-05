Inter, tegola di fine stagione per Inzaghi: arriva l’ufficialità

Tegola per Simone Inzaghi proprio alla fine della stagione, arriva il comunicato ufficiale sull’infortunio in casa Inter

Il secondo posto in casa Inter ha generato un po’ di rimpianto visti i tanti match point falliti negli ultimi mesi. L’ultimo, quello del recupero al Dall’Ara contro il Bologna, perso 2-1 per un erroraccio di Ionut Radu. Da quel momento, il Milan non ha più commesso errori e ha portato a casa lo scudetto. Un successo concretizzatosi al Mapei Stadium contro il Sassuolo in uno 0-3 senza alcuna storia. Per l’Inter resta la soddisfazione di aver portato a casa la Coppa Italia e la Supercoppa italiana.

In ogni caso, si prospetta un’estate faticosa sul mercato per l’Inter. Proprio come l’anno scorso, la squadra andrà rinforzata ma attraverso le cessioni. Questo perché servirebbero i soliti 60-70 milioni cash per il bilancio. Ma proprio da questo punto di vista ha dato una mano anche il buon percorso di Simone Inzaghi in Champions League.

Inter, infortunio muscolare per Perisic

Ivan Perisic è uscito infortunato nella sfida vinta 3-0 contro la Sampdoria. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale dell’Inter sulle sue condizioni, che ha evidenziato una “distrazione del gemello mediale della gamba destra”. Secondo Sky Sport, è previsto uno stop di 30-40 giorni. Un infortunio che farà saltare a Perisic le partite di Nations League con la Croazia in programma nel mese di giugno: tra queste, anche una doppia sfida con la Francia.

Una brutta tegola sia per l’Inter, sia per la Croazia. Perisic, comunque, dovrà decidere il suo futuro a breve visto che il 30 giugno scadrà il suo contratto con il club nerazzurro. Su di lui tante squadre interessate ad ingaggiarlo a zero, tra cui la Juventus. Le trattative sono ancora in corso e la telenovela dovrebbe finire a breve.