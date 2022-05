“Ma quando lo fai?”: Mancini spiazzato, stoccata improvvisa dal club

Il ct dell’Italia Mancini ha lasciato ancora fuori uno dei calciatori più mediatici e questa volta è arrivata la reazione del suo club

Roberto Mancini è tornato a Coverciano per lo stage in programma da oggi fino a dopodomani. 53 i calciatori selezionati dal ct azzurro, che ha diviso il blocco in due gruppi. Il primo si è allenato questo pomeriggio e lo farà nuovamente domani mattina, il secondo invece svolgerà il primo allenamento nel pomeriggio di domani e poi ripeterà giovedì mattina.

Il commissario tecnico jesino ha dato un’altra possibilità per tutti quei giovani calciatori di interesse nazionale che sono venuti alla ribalta nel corso di questa stagione. Mancini nei giorni scorsi ha anche diramato la lista di 39 calciatori che invece prenderà parte alle prime partite della nuova Nations League. Nella lunga lista non è passata inosservata l’assenza di uno di un effettivo sempre molto discusso.

Italia, Adana insoddisfatta delle scelte di Mancini: “Ma quando convocherai Mario Balotelli?”

Mario Balotelli ha firmato diciannove reti tra campionato e coppa con la maglia dell’Adana Demirspor. L’attaccante italiano, lontano dal nostro Paese, si è ritrovato sotto il profilo realizzativo. La sua squadra, allenata da Vincenzo Montella, ha concluso la stagione in nona posizione. Il calciatore ha un contratto con la formazione turca fino al 2024.

SuperMario ha partecipato ad uno stage della Nazionale di inizio gennaio ma successivamente non è stato convocato dal ct Roberto Mancini per le decisive gare di qualificazione al Mondiale di marzo scorso.

L’attaccante è rimasto fuori anche a questa tornata e il suo club, l’Adana, è sbottato: “Quando? Ci stupisce che Mario Balotelli, che sta disputando la seconda miglior stagione della sua carriera a livello realizzativo, non sia stato selezionato dall’Italia. In Turchia è un esempio per il suo atteggiamento e le sue prestazioni”. Ci chiediamo: se non ora, quando?”, scrive il club sui social. Parole raccolte da ‘La Gazzetta dello Sport’.