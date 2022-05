Mercato Lazio, triplo regalo per Sarri: sorpresa a centrocampo

Il mercato della Lazio potrebbe regalare a Sarri tre rinforzi in vista dell’imminente sessione estiva. Quasi certo l’addio ad Acerbi, al suo posto arriverà Romagnoli a parametro zero. Da valutare anche l’acquisto di un nuovo vice Immobile.

La Lazio proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di regalare a Sarri alcuni rinforzi in vista della prossima stagione. Romagnoli resta l’obiettivo principale per il mercato biancoceleste. Il difensore vestire biancoceleste a costo zero.

Impossibile arrivare a Kostic. L’esterno sinistro, valutato circa 15-20 milioni, piace a diverse squadre di Premier League e anche alla Juventus. I bianconeri potrebbero puntare su di lui qualora Perisic dovesse rinnovare il suo contratto con l’Inter chiudendo le porte alla Juve.

Non solo Romagnoli, la Lazio potrebbe valutare un’offerta alla Juve per Fagioli. Il giovane centrocampista piace parecchio a Sarri, ma i bianconeri potrebbero dire sì solamente in caso di cessione di Milinkovic Savic. La Lazio valuterà attentamente anche un nuovo vice Immobile.

Mercato Lazio, Caputo prima scelta per l’attacco

Caputo potrebbe rappresentare il giusto profilo nelle vesti di vice Immobile. L’attaccante della Sampdoria ha una valutazione di circa 2 milioni di euro e potrebbe dire sì al trasferimento nella capitale per giocarsi le sue chance anche in Europa.

Sarri avrebbe già dato il suo ok alla trattativa. Occhi puntati anche su Berardi. L’esterno del Sassuolo, valutato circa 35 milioni di euro, piace a Sarri e rappresenterebbe una pedina ideale nel 4-3-3 del tecnico biancoceleste. Tre-quattro nuovi acquisti per rifondare la Lazio. I biancocelesti sono pronti alla rivoluzione estiva.