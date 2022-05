“Il rischio c’è”: Lazio, la paura di Sarri dopo la qualificazione in Europa

Dopo il pareggio di ieri sera della sua Lazio contro il Verona, Sarri non ha nascosto una sua paura per l’anno prossimo.

Con il pareggio di ieri sera per 3-3 contro il Verona di Tudor, la Lazio ha chiuso il campionato al quinto posto. I biancocelesti hanno cominciato male la partita dell’Olimpico, visto che dopo quattordici minuti perdevano 0-2 ( reti di Simeone e Lasagna). I capitolini hanno poi ribaltato il risultato grazie ai gol di Cabral, Felipe Anderson e Pedro. Il 3-3 definitivo è stato siglato al 76’ dal Verona con Hongla.

Dopo un inizio di stagione un po’ complicato, la Lazio ha trovato una sorta di continuità. A confermarlo è stato lo stesso Maurizio Sarri nel post gara di ieri sera ai microfoni di ‘DAZN’: “Abbiamo fatto un percorso complicato, abbiamo cambiato il modo di pensare calcio. Ci sono state delle difficoltà, ma grazie ai giocatori siamo cresciuti”.

Il tecnico toscano ha poi continuato il suo intervento: “Sono felice per come il gruppo ha affrontato questa stagione, tutti hanno voluto cambiare il proprio pensiero calcistico e da lì siamo riusciti a risolvere tanti problemi”. Ma Sarri non ha nascosto neanche una sua paura per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Lazio, la paura di Maurizio Sarri per il prossimo calciomercato: “C’è il rischio di perdere diversi giocatori”

L’ex allenatore di Napoli e Juventus ha risposto così ad una domanda sul mercato: “Alcuni giocatori possono lasciare la Lazio? Il rischio c’è di perdere diversi calciatori, perché ne abbiamo molti in scadenza e tanti che hanno delle richieste da parte di altre squadre. Io posso dare il mio parere, ma poi la politica societaria non la faccio “.

Maurizio Sarri ha poi concluso l’intervista, soffermandosi anche sul futuro di Milinkovic-Savic: “Quello che ha affermato Lotito sul giocatore l’ha riferito anche a me. Spero che l’anno prossimo possa ripartire da un calciatore come Sergio. Subiti tanti gol? Non mi fa piacere, ma abbiamo subito meno reti nel girone di ritorno”.