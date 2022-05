Bologna, accordo top per il nuovo main sponsor: i dettagli

Dopo aver concluso la Serie A con una vittoria nella trasferta di Genova importanti novità per il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha terminato la stagione al tredicesimo posto in Serie A, concludendo con una bella vittoria nella trasferta di Genova contro i liguri già retrocessi. La squadra rossoblù ha raggiunto l’obiettivo stagionale della salvezza con mesi di anticipo ed è pronta a lavorare in vista della prossima stagione.

Il Bologna riparte dall’accordo con un nuovo e importante Main Sponsor: la società felsinea ha firmato un accordo pluriennale con Cazoo, azienda che vende auto usate online e che sarà lo sponsor principale della formazione guidata da Sinisa Mihajlovic. Come raccolto dalla nostra redazione il Bologna percepirà ben 4 milioni di euro a stagione da questa ricca sponsorizzazione.

Il nome Cazoo sarà utilizzato non solo sulla maglia della Prima squadra, ma anche sul Bologna femminile e su tutti i club giovanili. Un accordo importante che testimonia la volontà di crescere per la formazione emiliana.

Bologna, le parole del CEO di Cazoo

Cazoo è presente da tempo nel Regno Unito e fa il suo ingresso anche in Italia, mediante il Bologna. Quest’azienda è stata fondata nel 2018 ed è di proprietà di Alex Chesterman. Proprio il massimo esponente della nota azienda ha parlato cosi riguardo questa collaborazione: “Siamo entusiasti di collaborare con una squadra come il Bologna, una società molto ambiziosa come noi e che ha un seguito di appassionati in tutta Italia”.

Il direttore marketing del club felsineo Christoph Winterling ha aggiunto: “Siamo felici di questa partnership e siamo orgogliosi di essere il primo club in Italia a collaborare con Cazoo. Questa scelta mostra la loro fiducia nel nostro club ed insieme lavoreremo per i nostri fan per rendere questa partnership unica”.