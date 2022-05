Calciomercato Lazio, gli annunci di Lotito: tifosi spiazzati

Il presidente della Lazio Lotito ha parlato della squadra che verrà e i tifosi biancocelesti resteranno sorpresi dalle sue dichiarazioni

Anche nella prossima stagione, la Lazio dovrà accontentarsi di partecipare all’Europa League. La squadra biancoceleste ha fallito per il secondo anno consecutivo l’accesso alla Champions League. La società del presidente Claudio Lotito dovrà dunque ponderare le scelte per contenere i costi. Il calciomercato indicherà la strada.

Maurizio Sarri però pretende un progetto importante Il tecnico campano è arrivato sulla panchina della Lazio dopo una lunga parentesi legata a Simone Inzaghi. Il presidente Lotito intanto ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ mantenendo lo stesso atteggiamento evidenziato in altre circostanze.

Lazio, Lotito parla di Milinkovic-Savic e Acerbi e conferma Sarri: “Sarà ancora il nostro allenatore”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito si è intrattenuto al microfono di ‘Sky Sport’ e ha toccato vari argomenti che riguardano il mondo biancoceleste. Temi di forte attualità nel club di Lotito.

Il massimo dirigente laziale ha confermato Maurizio Sarri: “Il nostro rapporto è solido ed è fatto di stima reciproca. Penso sia un grande professionista. Viva di calcio e da quello che so io si trova bene alla Lazio. Questo è un posto dove si può fare calcio e lui è il primo a riconoscerlo. Ha un contratto con noi per cui sarà ancora lui il nostro tecnico nella prossima stagione”.

Il mercato può comportare alcuni cambiamenti ma il presidente laziale per il momento non ha nessuna intenzione di concedere sconti per Milinkovic-Savic: “Non ho fatto un prezzo per lui perché semplicemente non è sul mercato. Sergej è l’oggetto del desiderio di tutti. Quando dovesse esserci un’offerta che lo soddisfi dal punto di vista professionale ed economico e che contempli le esigenze della Lazio non farò le crociate contro di lui perché non lo meriterebbe”.

Infine su Acerbi: “Ha un contratto con la Lazio ed è un grande giocatore nel suo ruolo. Valuteremo il mercato e le aspettative e richieste del calciatore e della società”.