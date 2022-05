PSG, ribaltone in arrivo per Donnarumma e compagni: c’è l’annuncio

Dopo il rinnovo di Mbappé arrivano importanti notizie per il PSG. La dichiarazione del presidente apre scenari inaspettati per il futuro.

In casa PSG le ultime settimane sono state monopolizzate dalla notizia del rinnovo milionario di Kylian Mbappé. La stella francese ha quindi preferito restare a Parigi, declinando la spietata corte del Real Madrid di Florentino Perez.

Il futuro del PSG sarà quindi ancora all’insegna di Kylian Mbappé. Da lui ripartirà l’ennesimo tentativo da parte del presidente Al Khelaifi di replicare anche in Europa i successi che in questi anni sono arrivati in patria. Chi invece potrebbe non essere nel futuro del club francese è il tecnico Mauricio Pochettino.

Dopo l’addio di Leonardo potrebbe quindi arrivare anche l’addio di Pochettino. Messi, Mbappé, Donnarumma e le altre stesse del club francese potrebbero avere un nuovo tecnico la prossima stagione. A dichiararlo è stato lo stesso presidente del club che ha parlato di possibili decisioni che riguardano anche il tecnico. A Parigi infatti la precoce eliminazione dalla Champions League ha lasciato una ferita profonda e la dirigenza non è affatto contenta di non essere riuscita, per l’ennesimo anno, a vincere qualcosa in Europa.

PSG, dopo Leonardo anche Pochettino verso l’addio

“Vogliamo creare un nuovo progetto, una nuova era, aria fresca.” ha dichiarato Al Khelaifi ai microfoni della CNN. “Penso che sia molto importante che tutti si riorganizzino. Mi assumo la responsabilità per la sconfitta in Champions League e non biasimo nessuno.”

Pur non parlando apertamente di Pochettino, il presidente lascia intendere che potrebbero esserci grandi cambiamenti in vista della prossima stagione. “Alla fine dobbiamo prendere delle decisioni.” ha concluso Al Khelaifi. “Ne prenderemo alcune a breve, altre arriveranno. Quello che vogliamo è essere più forti rispetto alla scorsa stagione.”