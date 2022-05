Juventus, scambio col Chelsea per il top player: è uno dei desideri di Allegri

La Juventus si è già messa all’opera per disegnare la squadra del futuro: una pedina potrebbe arrivare in seguito a uno scambio di mercato.

Archiviata la stagione 2021/2022 con il conseguimento dell’obiettivo minimo del 4° posto, comunque di molto inferiore alle attese, la Juventus è già al lavoro per preparare al meglio l’anno che verrà, che dovrà obbligatoriamente essere quello del riscatto e del ritorno a grandi livelli. In panchina Massimiliano Allegri non si discute, mentre in campo la Vecchia Signora sarà protagonista di un vero e proprio lifting.

C’è la consapevolezza che un ciclo è comunque arrivato alla fine, e che per ripartire con slancio siano necessarie diverse operazioni di mercato. Tutte fatte ovviamente prestando particolare attenzione ai conti, messi in notevole difficoltà dalle spese sostenute nelle ultime stagioni. Per questo motivo la Juventus punta Paul Pogba a parametro zero, pur offrendo meno soldi di quelli richiesti dal centrocampista francese, e per lo stesso motivo valuta anche Angel Di Maria, che avrà pure 34 anni ma resta un’ala di classe mondiale.

Aiuterebbe effettuare qualche cessione, soprattutto se questa riguardasse giocatori che non sembrano rientrare nel progetto. Il fronte dei possibili partenti è nutrito, e comprende nomi come Alex Sandro, Luca Pellegrini, Daniele Rugani, Arthur e Adrien Rabiot. Proprio quest’ultimo potrebbe rientrare in uno scambio di mercato che permetterebbe alla Juventus di mettere le mani su una pedina considerata fondamentale, il regista italo-brasiliano Jorginho.

La Juventus cerca lo scambio Rabiot-Jorginho con il Chelsea

Come riportato da TuttoJuve.com, infatti, lo scambio tra Rabiot e Jorginho è da tempo una possibilità che la Juventus intende vagliare e che potrebbe avere successo qualora i Blues si rendessero conto che il centrocampista ex Verona e Napoli consideri chiusa la sua esperienza a Londra.

Arrivato su precisa richiesta di Maurizio Sarri, Jorginho avrebbe dovuto seguire il suo mentore anche nella successiva esperienza alla Juventus. È rimasto invece al Chelsea, con cui ha conquistato la Champions League nella stessa estate in cui si laureava campione d’Europa con l’Italia. Un perno fondamentale delle squadre regine del continente nel 2021, l’uomo da cui Allegri vorrebbe far ripartire la Vecchia Signora.

Adrien Rabiot piace invece da tempo al Chelsea, e anche se alla Juventus non ha impressionato resta un giocatore di 27 anni con doti fisiche e tecniche di prim’ordine e nel giro della Francia campione del mondo. A Londra potrebbe rilanciarsi, trovando un calcio forse più adatto alle proprie caratteristiche.

Lo scambio, insomma, si può fare. Vedremo se nei prossimi giorni i club arriveranno a un accordo che potrebbe fare felici tutte le parti coinvolte. E se la Serie A riabbraccerà presto una grande stella della Nazionale.