Cessioni Juve, tripla sorpresa: via anche Pellegrini

Le cessioni della Juve finanzieranno il mercato in entrata dei bianconeri. Quasi certo il mancato riscatto di Morata e l’addio di Arthur. Attenzione, però, anche alla tripla cessione a sorpresa

La Juventus proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di potenziare la rosa da regalare ad Allegri in vista della prossima stagione. Pogba resta il primo obiettivo. Il centrocampista francese, come confermato dalle ultime indiscrezioni, avrebbe raggiunto un accordo di massima con i bianconeri.

I bianconeri piomberanno con forte decisione anche su un nuovo centrale difensivo. Doppio o triplo acquisto finanziato dalle cessioni. Morata non sarà riscatta, Arthur potrebbe dire sì all’Arsenal, mentre Alex Sandro piace particolarmente al Barcellona.

Non solo, nelle ultime ore starebbero trovando conferma anche le notizie sul possibile addio di Pellegrini, Rabiot e Rugani. Il primo potrebbe restare in Serie A in cambio di un’offerta da 12-15 milioni. Il centrocampista francese, invece, piace al Chelsea. Rugani potrebbe riabbracciare Sarri alla Lazio.

Cessioni Juve, Rabiot verso la Premier League: ecco quanto incasseranno i bianconeri

Il possibile addio di Rabiot, valutato circa 15-20 milioni, permetterebbe alla Juventus di fare cassa per potenziare il centrocampo con l’arrivo di una nuova mezz’ala oltre a Pogba. Non solo, con l’addio dell’ex PSG, i bianconeri risparmierebbero circa 7 milioni di euro netti dal monte ingaggi.

Per quel che riguarda Rugani, invece, l’addio dell’ex Empoli farà risparmiare circa 3 milioni di euro ai bianconeri. L’ex Empoli potrebbe dire sì alla Lazio in caso di addio ad Acerbi. Per quel che riguarda le ultime indiscrezioni su Cuadrado, invece, difficilmente il colombiano lascerà la Juventus dopo il rinnovo automatico degli ultimi mesi.