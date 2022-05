Firma nei prossimi giorni: Juventus, l’ufficialità sta per arrivare

La Juventus di Andrea Agnelli ha chiuso l’affare: il calciatore firmerà il contratto nei prossimi giorni a Londra, la trattativa è chiusa.

C’è grande attesa in casa Juventus per scoprire quale sarà il futuro di Giorgio Chiellini. Il difensore e capitano del club bianconero ha salutato i tifosi all’Allianz Stadium nell’ultimo appuntamento della stagione appena conclusa. Tra lacrime e commozione, però, Giorgio Chiellini sembrava non avere ancora le idee chiare sul suo futuro.

Stavolta, invece, la notizia rimbalzata dai principali quotidiani sportivi italiani sembra svelare definitivamente le intenzioni del calciatore che di appendere le scarpette al chiodo proprio non ne ha intenzione. Non è tempo, infatti, per una scrivania alla Continassa: quella può ancora aspettare.

Calciomercato, Chiellini ha scelto la MLS: firma in arrivo

Secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il futuro di Giorgio Chiellini sarà oltreoceano, negli USA. L’oramai ex capitano della Juventus è pronto a firmare un contratto della durata di 18 mesi con il Los Angeles FC. Chiellini si trasferirà, dunque, in California tra circa un mese per iniziare a giocare sin da subito la seconda parte di Major League Soccer.

La firma ufficiale che lo legherà al club americano arriverà nei prossimi giorni, quando entrambe le parti si incontreranno a Londra per definire i dettagli e le tempistiche dell’affare. La trattativa è chiusa e l’affare è fatto, manca solo la firma sul contratto, ma quella arriverà nei prossimi giorni nel Regno Unito, quando l’Italia incontrerà l’Argentina e sarà per Chiellini l’occasione di dire addio anche alla Nazionale.