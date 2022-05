“Non ne ha bisogno…”: Roma-Dybala, tifosi presi in contropiede

La Roma sta lavorando per ingaggiare Paulo Dybala a parametro zero, ma le parole sanno un po’ di beffa

La vittoria della Conference League ha finalmente messo la Roma sulla mappa delle competizioni UEFA. Un successo che ha visto come protagonista assoluto José Mourinho forse anche più dei giocatori. Proprio per la mentalità che ha portato lo Special One nell’affrontare una competizione del genere: per vincere la Coppa, infatti, i giallorossi hanno giocato 15 partite mantenendo sempre alta la concentrazione. Eccetto nell’occasione del 6-1 col Bodo.

La Roma quindi si appresta ad affrontare un mercato con l’obiettivo di migliorare la rosa e il sesto posto in classifica di questa stagione. E poi c’è quell’Europa League da affrontare con serietà, come fatto con la Conference. Si è parlato molto di Paulo Dybala, che è attualmente libero di firmare con qualsiasi squadra. E la Roma probabilmente ci proverà.

Roma, le parole di Bergomi su Dybala

Secondo Beppe Bergomi, Paulo Dybala non è quello che serve alla Roma. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “La Roma non ha bisogno di Dybala, ma di una prima punta come Abraham. L’argentino, nel momento in cui ci sono Pellegrini e Zaniolo in quella posizione, è difficile collocarlo. Dipende Mourinho come vorrà giocare, non ho nulla contro Dybala”. Parole chiare che stonano un po’ con l’idea che si sono fatti i tifosi e probabilmente anche il club su La Joya.

Dybala resta uno dei migliori giocatori della Serie A e del calcio europeo. Il suo approdo alzerebbe di molto il livello della Roma, che potrebbe tentare l’assalto ai primi quattro posti riducendo il gap con Juve, Napoli, Inter e Milan.