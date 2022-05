Salernitana, Nicola sempre in bilico: Sabatini ha già un ‘piano B’

Dopo il raggiungimento della salvezza e permanenza in Serie A, la Salernitana pianifica il futuro a partire dal contratto di Davide Nicola.

I festeggiamenti hanno occupato la maggior parte delle ultime ore in casa Salernitana. La permanenza in Serie A è stata raggiunta con grande sacrificio, dopo che durante lo scorso dicembre, la società ha rischiato di essere estromessa dal campionato a causa della comproprietà. L’arrivo del presidente Iervolino, del direttore sportivo Walter Sabatini e del tecnico Davide Nicola hanno cambiato le prospettive e il presente.

Come riferito da ‘Tuttomercatoweb’, in mattinata si è tenuto un primo summit per la prossima stagione in casa Salernitana. Il presidente Iervolino ha incontrato il ds e il tecnico per fare un punto sulla situazione.

La prima grande notizia è che Sabatini ha tenuto fede al grande entusiasmo verso questa nuova avventura professionale e ha sciolto le riserve, firmando il rinnovo del contratto. Stessa sorte dovrebbe toccare a Nicola, per il quale la società ha grande gratitudine per il lavoro svolto.

Il tecnico Nicola ha ascoltato le idee della dirigenza e si è confrontato, senza apporre ancora la firma. Pare, infatti, che abbia preferito prendersi qualche giorno di tempo per riflettere e confrontarsi anche con il suo staff.

La società chiaramente lo attenderà, fiduciosa del fatto che la proposta sia ottima ma anche del legame che c’è tra squadra e allenatore, tuttavia comincia a prendere in considerazione delle alternativa. Il primo nome che è venuto in mente a Iervolino è quello di Fabio Cannavaro. Al presidente piacerebbe molto, trattandosi anche di un nome che ha fatto la storia del calcio e potrebbe apportare grande esperienza.