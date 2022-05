Mercato Lazio, la verità su Bernardeschi e assalto al nuovo difensore

Il mercato della Lazio partirà dalle valutazioni sulle possibili cessioni e dall’affondo sul nuovo esterno d’attacco. I biancocelesti potrebbero dire addio a Milinkovic Savic e ad Acerbi, ma attenzione alle ultimissime novità

La Lazio valuterà la possibile cessione di Milinkovic Savic solamente di fronte a un’offerta irrinunciabile. Lotito prenderà in considerazione solamente le offerte da 80 milioni di euro a salire. PSG e Manchester United osservano interessati, ma bisognerà capire quali saranno le strategie della Juventus con possibile inserimento nella trattativa.

Quasi certo l’addio di Acerbi. Il centrale difensivo piace a Inter e Juventus, ma non è escluso che il difensore possa valutare anche destinazioni di seconda fascia per recitare un ruolo da protagonista assoluto.

Per quel che riguarda il mercato in entrata, invece, la Lazio avrebbe inoltrato un’offerta contrattuale a Bernardeschi. L’esterno offensivo, in uscita dalla Juventus, potrebbe arricchire il parco offensivo della compagine biancoceleste. Non trapelano conferme, ma alcune indiscrezioni parlano di un’offerta triennale da circa 1,6 milioni di euro a stagione.

Mercato Lazio, Bernardeschi pista concreta: spunta anche Rugani

Non solo Bernardeschi, come rivelato da “Sportmediaset” nelle scorse settimane, Lazio e Juve potrebbe discutere anche di un possibile scambio alla parti tra Acerbi e Rugani. Il centrale della Juventus ritroverebbe Sarri dopo le esperienze precedenti in bianconero e all’Empoli.

Lazio vigile anche su Fagioli. Difficilmente la Juventus inserirà il suoi gioiellino nell’affare Milinkovic Savic. Per il ruolo di vice Immobile, invece, Caputo sembrerebbe aver superato la concorrenza dei rispettivi antagonisti. Sarri punterà forte su di lui per permettere a Immobile di rifiatare nel corso della prossima stagione. Per le corsie difensive piacciono Bellanova del Cagliari e Pellegrini della Juventus.