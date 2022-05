Mercato Lazio, la tripla richiesta di Sarri e l’addio ad Acerbi

Il mercato della Lazio punterà con forte decisione sulla scelta di un nuovo esterno offensivo d’attacco, un centrale difensivo e un attaccante pronto a recitare la parte di vice Immobile. Confermato l’imminente addio ad Acerbi

La Lazio affonderà un triplo colpo sul mercato per cercare di regalare a Sarri una rosa più competitiva in vista della prossima stagione. L’obiettivo biancoceleste sarà quello di provare a lottare per un ritorno in Champions League.

Caccia a un esterno offensivo d’attacco, un giocatore capace di creare superiorità, saltare l’uomo e adattabile soprattutto nella posizione di esterno destro. Nessuna conferma sull’interesse per Bernardeschi. Non è escluso che l’ex Fiorentina rinnovi il suo contratto con la Juventus.

Trovano leggere conferme le voci sull’accostamento con Berardi. L’esterno del Sassuolo piace particolarmente a Sarri, il quale avrebbe già dato il suo alla possibile operazioni. Il club neroverde, dal canto suo, valuta il giocatore circa 30 milioni di euro.

Mercato Lazio, Romagnoli al posto di Acerbi: caccia all’erede di Milinkovic Savic

Qualora la Lazio dovesse confermare l’addio a Milinkovic Savic, corteggiato dalla Juventus e dal Manchester United, ci sarà l’assalto al potenziale erede del centrocampista serbo. Difficilmente i biancocelesti pescheranno in Italia. Da questo punto di vista sono attese novità nelle prossime settimane.

Trovano conferme, invece, le indiscrezioni su Romagnoli. L’attuale centrale difensivo del Milan, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, potrebbe vestire la maglia della Lazio a parametro zero. L’ex Roma e Sampdoria rappresenterà il primo obiettivo per il post Acerbi, ormai pronto a dire addio. L’ex Chievo e Milan piace particolarmente all’Inter, anche se i nerazzurri valuterebbero la possibilità solo in caso di addio a uno tra De Vrij e Skriniar. Tre rinforzi richiesti da Sarri per puntellare la rosa della Lazio in vista del futuro: il mercato è già nel vivo.