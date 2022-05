Roma-Mourinho, Lotito non si trattiene: arriva la frecciata dopo il trofeo

La Roma festeggia con grande gioia vittoria della Conference League, ma Lotito non si trattiene e manda la frecciata a Mourinho

La Roma si gode la vittoria della Conference League, trofeo europeo tanto atteso, che ha fatto esplodere la città in una grande festa. José Mourinho è riuscito a ottenere un grande successo in un’altra competizione europea ma Lotito, a questo proposito, non si è trattenuto e ha voluto comunque dire la sua.

Claudio Lotito, dopo la vittoria della Conference League da parte della Roma, acerrima rivale della Lazio, ha parlato di quanto accaduto nel corso della serata di ieri a Tirana. Mentre continuano i festeggiamenti dei giallorossi in città, il patron dei biancocelesti ha parlato alla presentazione del libro ‘La Regina del Fioretto’ alla Casina dell’Orologio a Villa Borghese.

Le sue parole sono state mirate e hanno ripreso l’eterno confronto e l’eterna rivalità tra i due club della Capitale. La Roma, quindi, festeggia il trofeo appena ottenuto, dopo un digiuno durato tanti anni, ma Lotito dichiara di pensare solamente alla sua società. E a quanto essa ha vinto come squadra italiana.

Conference League, la Roma festeggia ma Lotito non si trattiene: “La Lazio è la più vincente dopo la Juventus”

Claudio Lotito, al termine dell’evento tenuto a Villa Borghese, quindi, ha affermato in merito alla vittoria della Roma: “Conference alla Roma? Io guardo sempre ciò che accade in casa mia. Non quello che succede in casa degli altri. I miei stimoli nascono dal fatto che la Lazio è la più vincente di tutte in Italia dopo la Juventus. Con tre Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana”.

“E poi – ha proseguito il presidente della Lazio – si è sempre classificata nelle posizioni di alta classifica. Come laziali abbiamo nel nostro palmares una storia di vittorie e trofei molto importanti. Detto questo, ogni volta che vince il merito fa sempre piacere. Nel momento in cui ci sono competizioni internazionali sono un italiano e faccio in modo che prevalgano gli interessi nazionali”.