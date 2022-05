Ranking UEFA, grazie Roma: Italia davanti alla Germania

Grazie alla vittoria nella tanto bistrattata Conference League, la Roma ha portato tanti punti all’Italia nel Ranking

Ne avevamo parlato qualche settimana fa, quando il gol di Tammy Abraham spedì la Roma in finale di Conference League. Una coppa molto criticata visto il livello delle squadre che vi partecipano. Ma vincere è sempre difficile, a maggior ragione quando per farlo devi superare ben quindici partite come ha fatto la squadra di Mourinho. E la Serie A non è che vinca ogni anno una Champions per poter permettersi delle critiche ai successi.

Grazie alla vittoria contro il Feyenoord firmata da Nicolò Zaniolo, la Roma ha portato altri due punti al proprio ranking stagionale. In totale, i punti conquistati sono 23: ben 19 dalle partite e 4 punti bonus. Si tratta del nono rendimento più importante d’Europa e il primo a livello italiano, davanti alla Juventus tredicesima con 20 punti.

Roma decisiva: Italia davanti alla Germania

Se si va a guardare la classifica del Ranking UEFA per Nazioni, si può vedere come Inghilterra e Spagna siano irraggiungibili per l’Italia. E infatti, i due Paesi guidano classifica piazzandosi al primo e al secondo posto, rispettivamente con 106.641 punti e 95.855 punti. Con le altre due della Top 4 c’è un abisso. E questa stagione la Roma ha dato un contributo decisivo, con la sua vittoria, nel mantenere la Germania dietro l’Italia.

In questa stagione, infatti, l’Italia ha raccolto 15.714 punti nella stagione, mentre la Germania 16.214 punti. Il dato si calcola facendo la somma dei punti diviso il numero di squadre impegnate nelle coppe. E grazie ai 23 punti della Roma, l’Italia mantiene il vantaggio sulla Germania di 1.689 punti e permette al calcio italiano di classificarsi come terzo a livello europeo.