Stella Rossa, Piccini è l’uomo dei titoli: l’azzurro vince ovunque

La Stella Rossa di Belgrado ha vinto il titolo con 100 punti e sopra il Partizan. Nel club serbo brilla la stella di Piccini.

Il campionato serbo è finito in questi giorni con il trionfo della Stella Rossa di Dejan Stankovic. Il club balcanico ha conquistato il suo trentatreesimo titolo della sua storia, totalizzando addirittura 100 punti in classifica e finendo cosi subito davanti agli acerrimi rivali del Partizan. Questo successo è l’ennesimo titolo nel palmares del terzino italiano Cristiano Piccini.

L’ex giocatore di Betis e Valencia ha vissuto due anni difficili a causa di un grave infortunio al ginocchio ed è ripartito proprio dalla Stella Rossa. Dopo aver disputato qualche gara tra le fila del Valencia lo scorso Novembre, Cristiano si è trasferito a gennaio nel campionato serbo ed è sicuramente tra gli uomini chiave del trionfo della Stella Rossa.

Oltre ad aver vinto il campionato Piccini ha raggiunto gli Ottavi di finale di Europa League, ottimo risultato per la Stella Rossa. Dal suo arrivo a gennaio Cristiano ha totalizzato 14 presenze in tutte le competizioni ed è diventato tra i giocatori chiave della squadra di Dejan Stankovic.

Cristiano Piccini e le sue vittorie all’estero

Nel corso della sua carriera Piccini ha giocato in diversi paesi all’estero ed ovunque ha ottenuto grandi successi. In Spagna ha vinto la Coppa del Re con il Valencia, conquistando una storica vittoria contro il Barcellona nel 2019. In Portogallo ha vinto la Coppa con lo Sporting ed ora anche in Serbia ha ottenuto successi.

In questi minuti si sta disputando la finale di Coppa di Serbia tra Stella Rossa e Partizan. Piccini non è in campo, ma potrebbe conquistare l’ennesimo titolo della sua carriera. Le due squadre sono molto competitive ed al momento la partita è sull’1 a 1.