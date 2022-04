Betis-Valencia sarà la finale dell’ex Piccini: l’azzurro può vincere la Coppa

Cristiano Piccini non sarà presente nel match valido per la Coppa di Spagna tra Betis Siviglia e Valencia. Questo trionfo è anche un pò suo.

La finale di Coppa del Re tra Betis e Valencia sarà una gara speciale per il calciatore italiano Cristiano Piccini. Una situazione anomala visto che il terzino azzurro non sarà del match ed è attualmente addirittura fuori dalla Spagna. Il calciatore, ex di entrambe le squadre, attualmente milita tra le fila della Stella Rossa di Belgrado, club dove si è trasferito a gennaio.

Sarà un appuntamento speciale questa sera anche per Piccini, che, in caso di successo del Valencia, vincerà anch’egli la Coppa del Re. In questa stagione il terzino toscano ha collezionato due presenze in Coppa, rispettivamente contro Utrillas e Arenteiro. Sarà una finale senza precedenti ed anche Piccini la guarderà con attenzione.

Sarà un match speciale per Piccini, giocatore che ha giocato non solo nel Valencia, ma anche nel Betis Siviglia. Prima dell’esperienza valenciana Cristiano ha giocato dal 2015 al 2017 a Siviglia e solo dopo si è trasferito al Valencia dove ha collezionato ben 51 presenze.

Piccini, atteso per un possibile secondo successo

Nonostante non abbia giocato tantissimo il calciatore di Livorno è diventato in questi anni un idolo dei tifosi, che, anche dopo l’addio al club iberico, continua ad essere un beniamino. Per il calciatore sarebbe la seconda vittoria in Coppa del Re, dopo il successo conquistato nell’ormai lontano 2019.

In quell’occasione l’azzurro ebbe un ruolo decisivo per la vittoria della Coppa con ben sette presenze nel corso di quella competizione. Stavolta non ci sarà, ma potrà assistere ad una Coppa, che, in caso di vittoria del Valencia, sarà un pò sua.