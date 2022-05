Juventus 2022/23: nuovo modulo e cinque acquisti per Allegri

La Juventus 2022/23 prende forma e si prepara alla nuova stagione. La sensazione è che Allegri resetterà modulo, strategie e punterà l’indice su cinque nuovi acquisti. Ai dettagli l’imminente ritorno di Pogba

La Juventus è pronta all’immediato riscatto dopo una stagione decisamente deludente. Allegri stravolgerà i bianconeri puntando concretamente e definitivamente sul 4-3-3. L’addio di Dybala e l’arrivo di Di Maria, permetterà al tecnico bianconero di allargare il gioco sugli esterni.

L’esterno offensivo argentino, in uscita dal PSG firmerà un contratto di un anno con opzione sul secondo. 7 milioni di euro d’ingaggio per puntare all’immediata risalita in Serie A per la lotta scudetto. Non solo Di Maria, si avvina anche il ritorno di Pogba.

Il centrocampista francese sembrerebbe aver scelto la Juventus rifiutando il Manchester City, il PSG e il Real Madrid. Un ritorno a casa ormai annunciato e pronto a concretizzarsi nei prossimi giorni. Pogba firmerà un contratto di 3-4 anni da circa 7,5/8 milioni di euro a stagione. Massima attenzione anche agli obiettivi in difesa e in attacco.

Juventus 2022/23, rivoluzione offensiva: via anche Morata

La Juventus non riscatterà Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, valutato circa 35 milioni di euro dall’Atletico Madrid, lascerà i bianconeri al termine dell’estate. La trattativa con i Colchoneros potrebbe riaprirsi solamente di fronte a una richiesta da 15-18 milioni di euro. Verso l’addio anche Kean: la Juve continua a monitorare Arnautovic e Kramaric nel ruolo di nuovo vice Vlahovic.

Per quel che riguarda la difesa, non trovano conferme le voci su Koyulibaly. Il centrale difensivo del Napoli difficilmente lascerà gli azzurri, e nel caso dovesse aprire all’addio, il Barcellona resta in netto vantaggio. La Juventus potrebbe valutare l’affondo su Milenkovic della Fiorentina. Milenkovic, Pogba, Udogie dall’Udinese per la fascia sinistra, Di Maria e un nuovo vice Vlahovic: cinque nuovi acquisti per tornare subito competitivi.