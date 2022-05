Atalanta, doccia gelata per i tifosi: addio confermato, è rivoluzione

Dopo una stagione nettamente al di sotto delle attese l’Atalanta annuncia ufficialmente un importante e sorprendente cambiamento.

Una delle più grandi delusioni di questa stagione è stata l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il club nerazzurro è stato per anni ai vertici della Serie A ed ha impressionato anche in Champions League. La favola orobica ha messo in mostra diversi giocatori che hanno fatto le fortune del club e delle casse societarie ed uno dei segreti del club era sicuramente lo scouting e la dirigenza.

Tra gli uomini chiave della società di Percassi c’era il direttore sportivo Giovanni Sartori. Questi ha contribuito alla crescita della società scovando diversi giocatori e regalando maxi plusvalenze alla società nerazzurra. Attraverso un comunicato ufficiale l’Atalanta, a sorpresa, ha annunciato l’addio a Sartori e l’arrivo come nuovo direttore sportivo di Tony D’Amico.

Una scelta sorprendente con la famiglia Percassi che ha diramato attraverso il club il seguente comunicato: “Atalanta Bergamasca Calcio ed il Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Sartori hanno consensualmente deciso di separarsi per intraprendere nuovi percorsi sportivi che possano rappresentare, per entrambi, ulteriore motivo di crescita”.

Atalanta, le parole di Percassi

Durante la conferenza stampa di addio di Sartori, l’amministratore delegato del club Luca Percassi ha voluto fare chiarezza: “La scelta su Sartori è stata solo della società, noi stiamo lavorando a testa bassa per fare una squadra molto forte e competitiva”. Dopo un’annata complicata che ha portato la Dea fuori dall’Europa, si è deciso cosi di ripartire.

L’ex dirigente ha salutato l’Atalanta in conferenza ed ha parlato cosi del tecnico nerazzurro Giampiero Gasperini. Ecco le sue parole: “Abbiamo caratteri diversi, ma entrambi abbiamo lavorato esclusivamente per il bene della società. Il mio modo di lavorare è cambiato da quando sono qui, ho fatto un’esperienza che mi aiuterà in futuro”.