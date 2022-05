“Si deve dimettere”: Champions, tifosi furiosi. UEFA al centro del caos

UEFA nel caos più totale dopo i disordini prima e durante Liverpool-Real Madrid, finale di Champions League: i tifosi sono furiosi.

Il primo tempo di Liverpool-Real Madrid, gara valida per la finale di Champions League 2021/2022, sta per concludersi. Primi quarantacinque minuti di spettacolo sul terreno di gioco dello Stade de France di Parigi. Non si può parlare di spettacolo, però, fuori dal terreno di gioco. Il prepartita, infatti, è stato piuttosto movimentato.

La gara ha preso il via alle ore 21.36, con oltre mezz’ora di ritardo rispetto a quanto previsto. Il motivo? Noto a tutti, purtroppo. La gara è stata posticipata per ben due volte a causa dei disordini creati dai tifosi del Liverpool. In circa 30mila, infatti, si sono recati a Parigi senza biglietto ed hanno provato a scavalcare i cancelli di ingresso. Le forze dell’ordine sono intervenute con gas lacrimogeno, spray urticante e agenti antisommossa.

Champions League, UEFA e Ceferin nel caos dopo i disordini a Parigi

Sui social, dopo le immagini trasmesse dai media presenti nella capitale transalpina, è scoppiata la polemica contro Ceferin e la UEFA tutta. La disorganizzazione regna sovrana anche dopo il fischio di inizio e, per fortuna, al momento non si registrano feriti. Nonostante i tanti bambini presenti, la reazione della Polizia è stata considerata troppo dura da parte di numerosi utenti che su ‘Twitter’ hanno espresso tutto il proprio malumore.

Le colpe di quanto accaduto, secondo i tifosi delle due squadre, è da attribuire alla gestione disorganizzata da parte della UEFA, il cui capo è Ceferin. Il presidente della UEFA è finito al centro del caos. Numerosi i tweet nei suoi confronti: così tanti che l’hashtag #CeferinOut è balzato in cima alle tendenze del celebre social network. “In un mondo normale per la disorganizzazione dell’Uefa il suo presidente si dovrebbe dimettere in seduta stante”: scrive un utente.