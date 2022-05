Napoli, il quarto colpo può arrivare ad una sola condizione

Importanti notizie sul mercato in entrata del Napoli. Dopo i primi tre colpi potrebbe arrivare anche il quarto. Ad una condizione…

La stagione è appena finita e il mercato non è ancora ufficialmente iniziato. Eppure il Napoli si sta già mostrando come une delle squadre più attive. Sia in uscita, con l’addio di Lorenzo Insigne, sia in entrata, con gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia, e il riscatto di Anguissa.

Per la stagione del ritorno in Champions League il club di De Laurentiis si sta muovendo con discreto anticipo, al fine di regalare quanto prima una rosa discretamente completa al tecnico Luciano Spalletti. Il club potrebbe quindi procedere presto con il quarto acquisto.

Il nome caldo, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è quello di Gerard Deulofeu. L’attaccante spagnolo dell’Udinese, con un passato in Serie A anche con la maglia del Milan, rientra nei parametri di mercato di Aurelio De Laurentiis. Lo stesso calciatore spinge, dopo un ottima annata in Friuli, per il trasferimento in una big.

Napoli, per Deulofeu ci sono i margini per trattare

Come detto, l’intenzione di Deulofeu è quella di lasciare Udine qualora arrivasse un’offerta di qualche big. Nonostante i due anni di contratto che lo legano al club fruilano, l’attaccante ritiene, con i suoi 13 gol stagione, di essersi meritato un’eventuale salto. Per questi ha chiesto all’Udinese di non ostacolare un’eventuale trattativa. Il club bianconero dal canto suo per 15 milioni potrebbe lasciarlo partire.

Ecco che entra in gioco il Napoli. Deulofeu rappresenterebbe un ottimo prospetto facilmente integrabile negli schemi di Spalletti. Il costo, 15 milioni di euro, non sarebbe eccessivo. C’è però un problema. L’arrivo di Deulofeu dovrebbe coincidere con l’addio di Politano. Solo qualora l’ex Inter lasciasse il Maradona, gli azzurri potrebbero pensare di iniziare una trattativa per Deulofeu.