Napoli, Spalletti gongola: l’ennesimo colpo di De Laurentiis è ufficiale

Dopo gli annunci di questi giorni, in questi minuti De Laurentiis ha fatto felice sia Spalletti che i tifosi del Napoli con un nuovo colpo.

Dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il Napoli si è attivato per allestire una squadra che sia competitiva sia nella massima competizione europea per club e per la Serie A. In casa partenopea è evidente che sarà un’estate contraddistinta da tantissimi cambiamenti.

Nel team partenopeo, infatti, ci sono state già tantissime novità: dall’addio di Lorenzo Insigne, passando per l’annuncio di De Laurentiis dell’arrivo del georgiano Kvaratskhelia, alle ufficialità che riguardano sia l’acquisto dal Getafe di Mathias Olivera che del riscatto dal Fulham di Frank Anguissa.

La formazione del Napoli dell’anno prossimo, quindi, sta cominciando a prendere forma, anche se in molti potrebbero cambiare squadra. Tra questi bisogna sicuramente inserire Kalidou Koulibaly, considerando che è seguito fortemente dal Barcellona di Xavi. Se c’è il rischio di veder andar via il senegalese, in questi minuti è arrivata l’ufficialità di un altro ‘colpo’ da parte di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, De Laurentiis fa felice Spalletti: è ufficiale il rinnovo di Juan Jesus

Il patron partenopeo, infatti, ha ufficializzato, tramite il suo profilo ufficiale di ‘Twitter’, il rinnovo di Juan Jesus: “E’ un ottimo calciatore e una bravissima persona. Sono molto felice che resterà ancora con noi”. L’ex Roma ed Inter si è sicuramente meritato la conferma in azzurra, visto la sua ottima stagione.

Juan Jesus, di fatto, è stato tra le sorprese dell’annata del Napoli. Il brasiliano era stato preso l’estate scorsa a zero con contratto annuale tra le diffidenza di tutto l’ambiente partenopeo, si è fatto trovare pronto quando Luciano Spalletti era in fortissima emergenza nel reparto difensivo. Il centrale è riuscito a giocare 28 partite stagionali, segnando anche una rete.