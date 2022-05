Serie A, scelto il nuovo allenatore: ribaltone in panchina

Dopo la fine della Serie A alcuni club lavorano alla prossima stagione ed alcuni potrebbero cambiare allenatori.

La stagione di Serie A è terminata da pochi giorni ed i club già sono al lavoro per la prossima stagione. Quest’anno quasi nessuno dei tecnici delle big è in bilico ma tra le ‘cosiddette piccole’ sono giorni molto caldi. Tifosi ed addetti ai lavori sono rimasti sorpresi da alcuni clamorosi ribaltoni.

Uno dei più sorprendenti riguarda senza dubbio l’Udinese. La squadra friulana ha terminato la stagione alla grande, mostrando un grande calcio e vincendo nettamente. In particolare le vittorie esterne contro Fiorentina e Salernitana hanno fatto particolare scalpore, arrivate con club ancora in piena lotta per i propri obiettivi. Grandi meriti vanno all’allenatore Gabriele Cioffi: il tecnico è entrato in corsa al posto di Gotti ed ha partecipato alla crescita del club lanciando giovani come Udogie o Molina e contribuendo alla crescita della stella spagnola Gerard Deulofeu.

L’Udinese ha però annunciato che le strade del club e del tecnico si divideranno a fine stagione (Cioffi è tra i candidati alla panchina del Verona) ed è quindi caccia al sostituto. In pole position per la panchina del club friulano ci sarebbe un grande ex.

Serie A, l’Udinese lavora a Sottil

Come riporta Tuttomercatoweb l’Udinese ha scelto il tecnico dell’Ascoli Andrea Sottil come sostituto di Gabriele Cioffi. L’accordo tra le parti è oramai ad un passo e per Sottil si tratterebbe di un grande ritorno. Sottil ha giocato tra le fila dell’Udinese per quattro stagioni contribuendo a grandi annate tra il 1999 ed il 2003.

L’idea Sottil era da tempo nei pensieri della famiglia Pozzo con l’allenatore che ha stupito con bel gioco ed ottimi risultati ad Ascoli. Il club marchigiano si è qualificato ai Playoff per la promozione in Serie A, ma è caduto al primo turno nello scontro diretto contro il Benevento.