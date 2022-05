“Ancora in Italia? Vediamo…”: Serie A, addio e annuncio a sorpresa

Dopo la conclusione della nostra Serie A, bisogna registare un importante annuncio a sorpresa di un calciatore.

Il campionato non è terminato neanche da una settimana e già ci sono state tantissime indiscrezioni di mercato. Il Napoli, addirittura, ha già annunciato anche l’acquisto di Mathis Olivera dal Getafe. L’Inter, invece, è alle prese con il rinnovo di Ivan Perisic che, però, sembra essere destinato al Tottenham di Antonio Conte.

Il croato era stato accostato anche alla Juventus, ma i bianconeri hanno fatto solo qualche sondaggio. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, dopo aver detto addio a Dybala, Bernardeschi e Chiellini, sta cercando di rinforzarsi. Il primo nome è quello di Paul Pogba, che da luglio sarà liberò di firmare per qualsiasi squadra.

Dopo i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto, il Milan è stato ‘sconvolto’ dalle dichiarazioni di Paolo Maldini alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Io e Massara siamo in scadenza, ma non siamo stati ancora contattati. Questo lo trovo poco rispettoso”. Mentre le romane stanno vivendo due momenti diversi. Se, infatti, la Roma si sta godendo la vittoria della Conference League, la Lazio deve dire addio ad un importante calciatore.

Serie A, l’annuncio di Lucas Leiva: “Con la Lazio è finita, ma posso restare in Italia”

Lucas Leiva, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Sky Sport’: “La mia avventura con la Lazio è finita. Ora bisogna aspettare, vado in vacanza e poi vediamo. Il mio futuro ancora in Italia? Vediamo se ci sarà la possibilità di continuare a giocare ancora da voi. Non è scontato, ma magari potrei anche restare”.

L’ormai ex giocatore della Lazio ha continuato il suo intervento: “In Italia sono stato benissimo sin dal primo giorno, anche la mia famiglia si è abituata”. Lucas Leiva, anche ex Liverpool, si è anche soffermato sulla finale di Champions League di questa sera: “Sarà molto difficile, ma ho molta fiducia nei ‘Reds’, che stanno facendo una grandissima stagione. I dettagli faranno la differenza”.