Ceferin spiazzato da Perez: gesto inaspettato, la foto fa il giro del web

Alla vigilia della finale di Champions League incontro tra il presidente UEFA Ceferin e quello del Real Madrid Perez. Cosa è successo?

Tutti gli appassionati di calcio ricordano il giorno in cui il mondo cominciò a parlare di SuperLega. Un progetto partorito da alcuni top club europei che durò lo spazio di 48 ore, venendo duramente osteggiato da subito sia dalla maggior parte di tifosi ed appassionati sia dalla UEFA. Un torneo elitario, che non ha mai visto la luce e di cui comunque si è continuato a parlare per mesi.

I rapporti tra il presidente della UEFA Aleksander Ceferin e quello del Real Madrid Florentino Perez, che di fatto si era rivelato come leader dei club a favore della SuperLega, da allora non sono certo stati cordiali. Arrivando anzi in più occasioni a nuovi punti di scontro e punzecchiature più o meno evidenti come nel caso che ha visto Mbappé restare al PSG per una cifra monstre beffando le merengues.

Parole che tradivano un’evidente antipatia personale, che però entrambe le parti in causa hanno dovuto necessariamente mettere da parte ieri sera nell’incontro, andato in scena nel cuore del Louvre, che ha preceduto la finalissima della Champions League 2021/2022. Ceferin e Perez si sono incontrati faccia a faccia in modo piuttosto cordiale, con il secondo che ha omaggiato il primo di un regalo particolare. Che qualcuno ha visto come una velata provocazione.

Ceferin-Perez, incontro al Louvre con frecciata?

Nelle due foto condivise dal profilo ufficiale UEFA che hanno fatto il giro del mondo, vediamo Ceferin ricevere regali sia dal Liverpool che dal Real Madrid, le due squadre che stasera si giocheranno il più importante trofeo UEFA allo Stade de France di Parigi. E anche se nessuno ha parlato di SuperLega, non mancano motivi di discussione.

L’omaggio di Perez è un modello in argento del nuovo Bernabeu, impianto futuristico dotato di campo retrattile che sarà pronto alla fine dell’anno. Un segnale che indica forte salute economica e che qualcuno appunto ha visto come un messaggio indiretto, quasi una punzecchiatura, a Ceferin.

Difficile dire con certezza che questo fosse il vero intento di Florentino Perez, ma certo è che i rapporti tra il numero uno del Real Madrid e il presidente UEFA potrebbero essere solo apparentemente più cordiali e costretti dalle circostanze. Vedremo prossimamente quali altri capitoli ci riserverà questa storia, cominciata un anno fa e forse ancora lontana dalla conclusione..