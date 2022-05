Calciomercato Inter, addio al campione: domani le visite mediche

Uno degli elementi dell’Inter più utilizzati nel corso della stagione domani dirà addio ai nerazzurri per cominciare la sua nuova avventura

Il calciomercato dell’Inter passa anche attraverso le uscite. Beppe Marotta lavora su ambo i fronti per consegnare a Simone Inzaghi una formazione competitiva anche nel prossimo campionato di Serie A. I nerazzurri hanno lasciato subito lo scettro dopo averlo sottratto un anno fa alla Juventus.

Sul club nerazzurro si sono concentrate le sirene della Premier League, che ha messo nel mirino un elemento imprescindibile della retroguardia. Intanto, in Inghilterra continuerà pure la carriera calcistica di un altro degli elementi della rosa. La nuova tappa è ormai vicina ad iniziare.

Inter, Perisic raggiunge Conte al Tottenham: domani visite mediche per il croato con gli Spurs

Ivan Perisic lascerà l’Inter. Il suo trasferimento al Tottenham si concretizzerà soltanto il prossimo primo luglio quando scatterà la nuova stagione. In realtà, domani il suo passaggio agli ‘Spurs’ vivrà un passaggio chiave. Il calciatore croato arriverà a Londra per svolgere le visite mediche con la società inglese.

A darne l’annuncio è ‘tuttomercatoweb’. L’esterno mancino ha raggiunto un accordo fino al 2024 con i londinesi. Il giocatore, decisivo in varie circostanze durante la stagione appena conclusa (poche settimane fa ha dato un contributo prezioso nella finale di Coppa Italia contro la Juventus), si trasferirà alla corte di Antonio Conte, con cui ha conquistato lo scudetto due anni fa.

Perisic lascerà l’Inter a parametro zero a distanza di sette anni. Il calciatore 33enne ha totalizzato 254 partite e 55 gol con la casacca nerazzurra. La sua permanenza a Milano è stata interrotta dal prestito annuale al Bayern Monaco con cui ha conquistato la Champions League. Nella prossima stagione si cimenterà con la Premier League, campionato in cui non ha ancora giocato.