“Era espulsione”: Pisa-Monza nel caos, scoppia la polemica

Episodio controverso durante la finale dei playoff di Serie B tra Pisa e Monza. I tifosi non ci stanno e parte la polemica sui social.

Tantissime polemiche per un mancato rosso. L’arbitro decide di essere clemente e di limitarsi al cartellino giallo per un fallo di mano abbastanza netto. La reazione dei tifosi è però immediata: un’errore che potrebbe costare tantissimo.

Finale di play-off di Serie B: sul punteggio di 2-1 per il Pisa sul Monza, risultato che manderebbe la gara ai supplementari dopo il risultato speculare dell’andata, l’arbitro della gara, il signor Mariani, a metà primo tempo estrae un giallo al capitano dei toscani Birindelli che scivolando ferma con la mano un’azione offensiva del Monza. Un giallo che, considerando la posizione in cui è stata commessa l’infrazione, secondo alcuni sta abbastanza stretto.

In un match già di per se teso, che ha visto il Pisa andare avanti di due gol nei primissimi minuti, salvo poi subire il gol del momentaneo supplementare del Monza, la decisione clemente del direttore di gara ha scatenato tantissime polemiche. Oltre ad alzare il livello di tensione in campo tra le due squadre.

Serie B, l’arbitro grazia il calciatore del Pisa. Esplode la rabbia del Monza

In campo i calciatori del Monza e il tecnico Stroppa hanno abbondantemente espresso la loro insoddisfazione per il giallo. Contemporaneamente sui social è partita la contestazione dei tifosi del Monza, secondo i quali la decisione del direttore di gara è stata totalmente sbagliata.

Anche tifosi neutrali hanno preso le parti della squadra lombarda. Secondo alcuni la rabbia dei tifosi biancorossi sarebbe comprensibile e giustificata. D’altro canto però i tifosi del Pisa fanno notare come anche il gol del Monza potrebbe non essere completamente regolare per un tocco di mano di un giocatore del Monza. Di certo entrambi gli episodi, indipendentemente da come finirà la partita e da chi guadagnerà la promozione, saranno lavoro per i moviolisti.