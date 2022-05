Salti di gioia per Berlusconi: il Monza è ufficialmente in Serie A

Il Monza supera il Pisa nel doppio confronto nel playoff di Serie B e ottiene la promozione. Per i biancorossi sarà esordio in Serie A.

La stagione di Serie B finisce con una vittoria del Monza contro il Pisa nella finale dei playoff. Il club di proprietà di Silvio Berlusconi, dopo la delusione dello scorso anno, ottiene la promozione in massima serie per la prima volta nella sua storia.

Parte meglio il Pisa che, sull’onda dell’entusiasmo per il finale della gara d’andata, mette a segno un uno-due nel giro di nemmeno 10′ dal fischio di inizio. Risultato complessivo immediatamente ribaltato grazie alle reti di Torregrossa e Hermannsson.

Il Monza però non ci sta e, metabolizzato l’inizio shock, trova la rete che rimette in equilibrio il risultato complessivo. Machin scivolando tocca comunque il pallone in maniera vincente al 20′. La gara sale di intensità e, anche a causa di alcune decisioni arbitrali controverse, il match diventa nervoso. Al riposo si va comunque sul risultato di 2-1.

Serie B: il Pisa spreca, il Monza no. Biancorossi in Serie A

Nella ripresa entrambe le squadre vogliono mettere a segno il colpo del ko. Meno scoperte rispetto alla prima frazione, le emozioni comunque non mancano. All’ora di gioco grandissima occasione per il Pisa, ma Puscas centra la traversa.

Chi invece non fallisce è Gytkjaer che sfrutta al meglio l’occasione causata da un errore di Leverbe e punisce il Pisa. Risultato di 2-2 che, grazie però alla vittoria dell’andata, premia il Monza nel doppio confronto. Il Pisa si compatta e reagisce, spinto anche dal pubblico dell’Arena Garibaldi. Prima dello scoccare del 90′ il Pisa trova incredibilmente il 3-2 con Mastino. Gara che va quindi ai supplementari.

Nei supplementari la stanchezza si fa sentire. Entrambe le squadre si allungano e le gambe iniziano a cede. Emerge la voglia e i nervi del Monza: Marrone quasi subito fa il 3-3 e poi, sempre nel primo tempo supplementare, Gytkjaer sigla la sua doppietta personale blindando la promozione. Monza che nel secondo tempo supplementare riesce a controllare e a centrare la prima promozione in Serie A della sua storia.