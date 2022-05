Colpo di scena, Pirlo torna in panchina: risalgono le sue quotazioni

Dopo un anno sabbatico e diversi interessamenti registrati nel corso della stagione, Andrea Pirlo potrebbe ripartire dalla Serie A

Ventisei anni dopo, la Cremonese è tornata in Serie A. La promozione dei grigiorossi avvenuta con un clamoroso colpo di coda durante l’ultima giornata è arrivata al termine di una stagione in cui la squadra di Pecchia è rimasta sempre aggrappata al treno delle migliori.

Il tecnico però immediatamente dopo aver centrato l’obiettivo ha fatto sapere di non voler proseguire la sua avventura con il club lombardo, che a questo punto si sta muovendo per trovare la figura con cui progettare il disegno tattico da esibire al ritorno nella massima serie.

Cremonese, opzioni di Andrea Pirlo in rialzo per la panchina dei grigiorossi

L’addio a sorpresa di Fabio Pecchia ha preso un po’ in contropiede il direttore sportivo Simone Giacchetta e il consigliere strategico Ariedo Braida, che adesso sono al lavoro per trovare una soluzione in vista della prossima stagione.

A fare il punto sulla questione allenatore della Cremonese è stata questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’. Il candidato principale per raccogliere il testimone da Pecchia è Massimiliano Alvini. L’allenatore di Fucecchio è reduce da un’ottima annata con il Perugia con cui ha riscattato la precedente retrocessione con la Reggiana. Il tecnico ha portato i biancorossi a disputare i playoff di Serie B pochi mesi dopo la promozione dalla C.

Ora, però, come spiega la testata milanese, sta venendo fuori con forza il nome di Andrea Pirlo. Le quotazioni dell’ex guida tecnica della Juventus sono cresciute nelle ultime ore. Il bresciano in questi mesi è stato accostato a varie formazioni, anche estere, tuttavia dopo la fine del suo rapporto con i bianconeri – con cui ha raggiunto il quarto posto e la vittoria di Supercoppa Italiana e Coppa Italia – non è ancora arrivato il sì a nessun altra formazione. Dopo un anno sabbatico, Pirlo potrebbe tornare in panchina nella prossima stagione.