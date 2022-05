Calciomercato Atalanta, c’è la prima ufficialità dell’estate: cambia tutto

L’Atalanta ha appena reso noto con un comunicato ufficiale il primo arrivo in squadra per la prossima stagione sportiva.

“È come se stessi lasciando un figlio”, aveva detto Maurizio Setti, presidente del Verona, annunciando la separazione professionale da Tony D’Amico. È stato il direttore sportivo dei gialloblu per diverse stagioni. Tuttavia, la distanza anche geografica sarà molto ridotta.

D’Amico nelle ultime settimane ha dialogato con l’Atalanta fino a trovare l’accordo per ricoprire la carica di direttore sportivo alla Dea, dopo l’addio di Giovanni Sartori. Per quest’ultimo dovrebbero aprirsi le porte del Bologna. Il neo-arrivato a Bergamo, invece, avrà il compito di organizzare il primo calciomercato senza poter contare sugli introiti della qualificazione alle coppe europee.

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Atalanta ha annunciato quindi quanto segue: “Atalanta BC è lieta di comunicare, a decorrere dal 1 luglio 2022, l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario di Tony D’Amico in qualità di Direttore Sportivo”.

Atalanta, adesso è ufficiale: D’Amico è il nuovo direttore sportivo

Il pescarese viene definito dal club come uno dei dirigenti emergenti che maggiormente si è distinto in questi ultimi anni. D’altronde all’Hellas Verona ha ricoperto anche la carica di Responsabile Scouting. Ciò gli ha permesso di sviluppare le sue capacità su più fronti.

All’Atalanta proseguirà proprio anche il lavoro di scouting “che in questi anni ha caratterizzato la nostra Società ed ha consentito un’importante crescita in termini sportivi”. Una carica che ha precisato Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, in occasione dell’ultima conferenza stampa: “Stiamo lavorando a testa bassa per una squadra forte e competitiva. Lavorerà fianco a fianco con Lee Congerton, responsabile dello sviluppo internazionale dall’area sport”. Sarà molteplice quindi il compito dell’ultimo arrivato in casa orobica. Chiaramente si confronterà nel quotidiano anche con mister Gian Piero Gasperini.