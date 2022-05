“Due affari…”: calciomercato Lazio, l’annuncio del presidente fa felici i tifosi

La Lazio guarda al mercato italiano e presto potrebbe chiudere i primi affari da consegnare a Maurizio Sarri per la prossima stagione

Maurizio Sarri spera in una Lazio più competitiva per migliorare il quinto posto di questa stagione. I biancocelesti potrebbero aprire ad almeno una cessione eccellente (si parla molto di Milinkovic-Savic) per far decollare il proprio calciomercato.

Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare potrebbero presto concludere i primi affari in entrata in vista del prossimo torneo. La Lazio, qualificata in Europa League, avrà bisogno di una rosa ben strutturata per affrontare le difficoltà e gli impegni della stagione competendo con le altre squadre in lotta per l’Europa.

Lazio, nel mirino Ilic, Casale e Simeone: c’è l’apertura del presidente dell’Hellas Verona Setti

La Lazio, come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in estate perderà alcuni pezzi. Andranno via sicuramente Luiz Felipe, Lucas Leiva e Thomas Strakosha. Altri elementi inevitabilmente arriveranno per rendere ancora competitiva la formazione del presidente Claudio Lotito.

I biancocelesti hanno messo nel mirino diversi calciatori del sorprendente Hellas Verona, che sotto la guida di Igor Tudor hanno conquistato il nono posto, mettendo in vetrina ancora una volta diversi elementi. La Lazio è interessata in maniera particolare a Nicolò Casale, Ivan Ilic e Giovanni Simeone.

In proposito, è intervenuto il presidente scaligero Maurizio Setti ai microfoni di ‘Radiosei’: “Non credo che si possa fare una maxi operazione con Casale, Ilic e Simeone. Questi sono i nostri pezzi pregiati, servono al nostro sostentamento e dunque devono essere pagati. Ne ho parlato con Lotito. La percentuale di chiudere un affare con la Lazio penso sia alta, forse se ne possono fare pure due ma dipende dai biancocelesti e dai loro piani di mercato. Non cerchiamo scambio di giocatori, anche perché quelli biancocelesti guadagnano troppo per i nostri standard. Bisogna chiudere le operazioni con il cash”.