Ufficiale Inter, operazione chiusa ‘al photofinish’: esulta Marotta

Il Monza si è guadagnato una storica promozione in Serie A e in automatico è partito il riscatto per il giocatore di proprietà dell’Inter.

Per la prima volta, in 110 anni di storia, il Monza giocherà in Serie A. Il club di proprietà di Silvio Berlusconi ha scritto una pagina di calcio e si è unita a Lecce e Cremonese, completando il trio delle neo-promosse al massimo campionato nazionale.

Il tutto si è verificato in occasione di un match da crepacuore, ovvero la finale di ritorno dei playoff di Serie B. Il Pisa viene sconfitto All’Arena Garibaldi per un 4-3 che si stabilisce solamente ai tempi supplementari. Gytkjaer e Marrone chiudono i conti definitivamente, completando una rimonta cominciata con un pesante 2-0 dopo pochi minuti dal fischio d’inizio.

Giovanni Stroppa, tecnico del Monza, è subito intervenuto ai microfoni di ‘SKY’, dopo l’emozionante momento di festa: “È stata durissima ma un’emozione incredibile. Dedico questo momento al mio staff e a Berlusconi e Galliani, che lo meritano. Questa proprietà è di un’altra categoria”.

Il Monza in Serie A: obbligo di riscatto per il giocatore dell’Inter

Dopo tanti, forse troppi, anni Berlusconi e Galliani torneranno in Serie A e l’estate sarà caratterizzata dalle mosse adeguate sul fronte del calciomercato per partecipare a una categoria così impegnativa. Intanto, il verdetto della promozione nella massima competizione ha già portato a delle conseguenze di riscatto su alcuni contratti vigenti.

È partito, infatti, l’obbligo di riscatto da parte del Monza del cartellino di Michele Di Gregorio. Per il portiere classe ’97 la squadra di Berlusconi dovrà versare 4 milioni di euro nelle casse dell‘Inter. Medesimo obbligo per il difensore Davide Bettella dall’Atalanta e il centrocampista Andrea Colpani dal Milan. Per Lorenzo Pirola, invece, lo svolgimento sarà diverso. Per il difensore 2001 vale il diritto di riscatto a 7 milioni di euro ma c’è anche il controriscatto a 8 milioni di euro in favore dei nerazzurri, per cui la situazione è da capire.